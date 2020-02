Ex Bullet For My Valentine Drummer Michael ‘Moose’ Thomas: Comment j’ai été renvoyé du groupe

Longtemps BALLE POUR MA VALENTINE le batteur Michael “Moose” Thomas s’est ouvert sur sa sortie du groupe.

En décembre 2017, BALLE POUR MA VALENTINE a annoncé qu’il se séparait officiellement Thomas et le remplacer par Jason Bowld (PITCHSHIFTER, AXEWOUND). Bowld avait tourné avec le groupe depuis novembre 2015, remplaçant Thomas, qui avait pris un congé car lui et sa femme attendaient leur premier enfant.

Dans une toute nouvelle interview avec TÊTE DE LA MACHINE chanteur Robb Flynnc’est “No Fuckin ‘Regrets With Robb Flynn” Podcast, Thomas a parlé de son départ de BULLET DE MA VALENTINE pour la première fois, disant qu’il n’est pas parti de son propre gré.

“Nous avions fait le dernier album [in 2015], ce qui était ‘Venin’, qui était une sorte de truc plus proche des racines les plus lourdes, avec lequel j’étais beaucoup plus heureux; Je pense que tout le monde l’était, ” Thomas expliqué (entendre le son ci-dessous). “Et c’est sur cet album que nous avons quitté – Geai [bassiste[bassistJason James], puis je suis parti un an plus tard. Nous avons donc fini ‘Venin’ puis a commencé à tourner ‘Venin’. C’était sur le cycle de tournée européenne de ‘Venin’ que je suis parti et ne suis pas revenu. Je serais retourné [on tour], mais personne n’a répondu à mes e-mails. “

Expliquant comment son licenciement a eu lieu, le batteur a déclaré: “Ma femme était enceinte de notre premier enfant ensemble, alors j’ai continué à être avec elle. C’était donc en décembre 2016, quand je devais revenir, pour la tournée américaine. en janvier, le mois suivant. Et ils ont dit: “Oh, non. Vous vous occupez toujours du bébé.” Et j’ai dit: “D’accord. Cool.” Et puis j’allais revenir pour la tournée au Japon. Et je me disais: “D’accord, les gars.” [And I heard] rien en retour. Puis j’ai commencé à penser: «D’accord. Je sais ce qui se passe ici. Et puis le batteur a commencé à faire un solo de batterie, et je me suis dit: “Putain quoi?” Je me disais: «C’est foutu. Ce sont mes amis depuis 20, 25 ans. Je leur ai donc envoyé un e-mail et personne n’est revenu me voir. Et ils sont rentrés chez eux pendant quelques jours. Et je les rencontre, et je me dis: “Qu’est-ce qui se passe?” Et ils sont, comme, ‘D’accord. Cool. Revenez alors. Ensuite, je découvre – le directeur m’emmène dîner – que les garçons vont enregistrer une chanson. Et je me dis: «Cool. Quand ai-je besoin de moi? Ils étaient, comme, ‘Non. L’autre gars va le faire. Mais ils veulent que tu sois dans la vidéo. Et j’étais, genre, ‘Non. Je ne fais pas ça. Ce n’est pas ainsi que je travaille. C’est alors que j’ai su qu’ils ne voulaient pas de moi. Et puis ils m’ont appelé à Londres et m’ont dit: “Nous voulons que vous démissionniez.” “

Thomas est actuellement impliqué dans TUER LES LUMIÈRES, un nouveau groupe avec également le chanteur James Clark(JETER LA LUTTE) et les guitaristes Jordan Whelan (RESTE ENCORE) et Travis Montgomery (SIGNAL DE MENACE). TUER LES LUMIÈRES‘premier album sera publié plus tard dans l’année via Records sans peur.

Photo gracieuseté de Michael “Moose” Thomasc’est Facebook page



