Ex chanteur de Queensrÿche Geoff Tate: ‘Neil Peart a changé la batterie pour beaucoup de gens’

Ancien QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tate discuté Neil Peartde l’héritage lors d’une apparition hier soir (mercredi 15 janvier) au Temple de la renommée du métal événement au Marriott Delta Garden Grove à Anaheim, Californie. Le légendaire SE RUER Le batteur est décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. Il avait 67 ans.

Demandé par The Metal Voice pour commenter Neilpasse, Geoff a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “Neil Peart changé la batterie pour beaucoup de gens et vraiment exposé à la batterie à des gens qui n’y avaient pas pensé avant de garder le rythme. C’était un musicien de musicien, un parolier incroyable et un gars vraiment sympa. J’ai eu la chance et l’opportunité de passer du temps avec lui plusieurs fois dans ma vie et il a toujours été un gentleman et a traité tout le monde autour de lui avec respect et dignité. [He was] un homme exceptionnel. “

En 2009, Tate Raconté VH1 Classic‘s “That Metal Show” cette SE RUER était “l’un de ces groupes qui ont vraiment façonné[[QUEENSRŸCHE]quand nous avons commencé. Tu sais – «2112», «Caresse d’acier». Ces albums étaient la chose dont nous étions avant tout. “

Tate élaboré sur l’influence SE RUER‘s “2112” LP avait sur lui dans une interview séparée avec Programme magazine. Il a dit: “Quand cet album est sorti, il a captivé mon imagination parce que c’était l’un de ceux avec beaucoup d’effets sonores et d’atmosphère, et qui vous mettait dans l’ambiance des histoires. Des choses comme «Xanadu» et «Cygnus X-1», ces morceaux étaient fantastiques. Ils avaient beaucoup de scènes audio intéressantes qu’ils ont peintes, et avec cette musique incroyablement complexe mais mélodiquement accrocheuse et jouée avec précision. Ça s’est bien joué et la production est fantastique. C’est un excellent album à écouter au casque – il vous place vraiment dans les scènes Neil Peart écrivait.”

Concernant la chanson “Xanadu”, il a dit: “J’adore ce morceau. Le type de mélodies qu’ils expérimentaient, cette influence du Moyen-Orient, je ne le connaissais pas et cela m’a vraiment ouvert les yeux sur la world music pour la première fois. voyage de la vie. SE RUER étaient l’un des groupes qui m’ont le plus influencé. “

Geoff a passé les deux dernières années à célébrer le 30e anniversaire de QUEENSRŸCHE‘s “Opération: Mindcrime” album en interprétant le LP dans son intégralité lors de tournées européennes et américaines. Il exécutera le QUEENSRŸCHE albums “Rage For Order” et “Empire” dans leur intégralité sur la “Tournée Empire 30e anniversaire” en 2020.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).