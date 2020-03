Ex-chanteuse d’Iron Maiden Blaze Bayley: “ J’adore la voix de Bruce Dickinson ”

Chanteur de heavy metal britannique Blaze Bayley, qui a fait face IRON MAIDEN il y a plus de 20 ans, a parlé à Eonmusic des “incroyables montagnes russes d’émotions” qu’il a traversées et des difficultés qu’il a rencontrées pour remplacer Bruce Dickinson. En ce qui concerne la façon dont il considère sa performance sur “Le facteur X” et “Virtual XI”, les deux albums avec lesquels il a enregistré JEUNE FILLE, Flamber a déclaré: “Ce qui est horrible à propos de l’enregistrement, c’est que les chansons sont si fraîches, vous faites de votre mieux pour les obtenir correctement, puis enregistrez-les du mieux que vous pouvez, mais pendant la tournée, c’est comme si les bords étaient arrondis. Ils commencent à se sentir comme des chaussures usées, comme un jean confortable, et vous commencez à vous sentir vraiment à l’aise avec ça, et donc vous n’avez pas ce sentiment quand vous l’enregistrez. 25 ans plus tard, il y a cette profonde familiarité avec les chansons, et j’ai plus confiance que je n’avais à l’époque. “

On lui a demandé ce que ça fait pour lui maintenant quand il voit IRON MAIDEN interpréter des chansons de son époque du groupe sur la “L’héritage de la bête” tour, Flamber a dit: “C’est fantastique. J’adore Bruce Dickinsonla voix de. Il m’a beaucoup soutenu avant, pendant et après IRON MAIDEN. Sa voix est l’une des voix caractéristiques du métal; c’est la quintessence de ce qu’est le chant heavy metal. Bruce a toujours dit qu’il n’avait aucun problème à chanter quoi que ce soit de mon époque, et pour moi, ce qui est très cool, c’est que ces deux albums sont évidemment considérés comme aussi importants que les autres albums du IRON MAIDEN catalogue. Et le fait que ces deux énormes et belles chansons[[‘Signe de la croix’ et ‘L’homme de clan’]fonctionnalité dans le IRON MAIDEN setlist est maintenant tout simplement fantastique, et j’ai tellement de chance d’en faire partie. “

Au sujet de la raison pour laquelle certaines personnes ne l’ont pas accepté en remplacement Dickinson, Flamber a déclaré: “Votre chanteur préféré a quitté votre groupe préféré, et voici quelqu’un que vous ne voulez pas. C’est presque comme avoir une belle-mère méchante en quelque sorte.”

Lisez l’interview complète sur Eonmusic.

En avril, Flamber publiera “Vivre en tchèque”, un album live et un DVD enregistrés l’automne dernier au Melodka à Brno, en République tchèque. Le thème de la tournée fait suite à Flamberc’est “Enchevêtrement infini” la trilogie d’albums et la setlist comportaient en particulier certaines des chansons les plus épiques de la trilogie qui n’avaient pas été auparavant incluses dans les setlists de concerts. L’ensemble contient également une sélection de chansons de ses albums avec IRON MAIDEN au cours des années 1990.

En septembre, Flamber prévoit de rééditer son album de 2002 “Dixième dimension” avec un nouvel emballage et des illustrations améliorées. Il y aura également une version vinyle pour la première fois. Pour aller avec cette réédition, Flamber entreprendra une tournée européenne en septembre-novembre, avec un “Dixième dimension” setlist.

