Ex grand chanteur blanc Terry Ilous: “ Je n’ai jamais pensé voir le jour où je devrais porter un masque pour me protéger ”

Ancien GRAND BLANC chanteur Terry Ilous dit qu’il n’a jamais pensé qu’il verrait le jour où il devrait porter un masque pour se protéger et protéger les autres.

Bien que les autorités de santé publique nous aient informés que les masques ne sont pas nécessaires et ne devraient pas être utilisés par le grand public pour se protéger contre le coronavirus à propagation rapide, certaines personnes ont fait valoir qu’il existe de nombreuses preuves d’autres épidémies selon lesquelles le port de masques nous protège des germes et des interruptions. la transmission de maladies de personnes malades à des personnes en bonne santé.

Plus tôt aujourd’hui, Ilous a publié une vidéo de lui portant un masque en conduisant à l’épicerie de son commerçant local, et il a inclus le message suivant: “Sur mon chemin vers @traderjoes pour acheter de la nourriture! Le magasin a une politique stricte sur le nombre de personnes à l’intérieur à un moment et ils leur remettent des félicitations pour les désinfectants pour les mains. Je n’ai jamais pensé que je verrais le jour où je devrais porter un masque pour me protéger et protéger les autres, des moments très effrayants. Restez à l’abri de la poussière, ne touchez aucun métal des objets ou des rails, laissez vos chaussures à l’extérieur, lavez-vous soigneusement les mains pendant 20 secondes # mode de vie sain # masque chirurgical # prendre soin de moi-même # aider les autres # se protéger moi-même “

Ilous, également de hard rockers des années 80 L.A. XYZ, rejoint GRAND BLANC en 2010 après avoir remplacé le chanteur en tournée Jani Lane (MANDAT).

le Ilous-LED GRAND BLANC a sorti deux albums, 2012 “Allégresse” et 2017 “Cercle complet”, avant Terry a été montré la porte en 2018 et remplacé par Mitch Malloy.

Ilous a ensuite publié une déclaration dans laquelle il affirmait qu’il était aveuglé par son licenciement de GRAND BLANC, disant qu’il a “fièrement investi” toute son énergie et sa concentration “dans le GRAND BLANC marque.”

GRAND BLANC guitariste Mark Kendall dit à Idaho 94,9 et 104,5 The Rock station de radio sur la scission du groupe avec Ilous: “Nous étions en quelque sorte en train de grandir en dehors de Terry un petit peu. C’est toujours un gars formidable et un merveilleux chanteur… Je ne sais pas – ça ne marchait pas du tout. Nous étions mal à l’aise. “

Ilous déménagé à Hollywood, Californie de Lyon, France en 1986, formant le groupe de métal XYZ avec un ami et bassiste Pat Fontaine. Ilous est rapidement devenu un favori sur la scène Sunset Strip à la fin des années 80 avant d’être signé pour Énigme/Capitole. Après avoir vendu plus de 1,5 million de disques dans le monde et tourné avec des artistes tels que ÉTRANGER et ALICE COOPER, Ilous a continué à sortir des albums jusque dans les années 2000, ainsi que des films, des chansons et des émissions de télévision.



Voir ce post sur Instagram

