Ex-guitariste de Tesla Tommy Skeoch: «J’ai été viré»

Lors d’une comparution plus tôt dans la journée (lundi 16 mars) le SiriusXMc’est “Nation du Tronc” émission de radio, ancien TESLA guitariste Tommy Skeoch a parlé de son départ du groupe il y a près d’une décennie et demie. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait quitté le groupe de son plein gré ou s’il avait été invité à partir, Tommy a déclaré: “J’ai été viré. Je me faisais foutre et j’avais vraiment tort sur beaucoup de choses, et ils ont supporté ça pendant longtemps. Mais en même temps, aucun de nous n’était des anges, et nous supporter beaucoup de choses des autres gars pendant longtemps aussi, et ils sont toujours là. Donc je me sentais comme un petit bouc émissaire par la chose. Et l’autre chose est qu’ils ne voulaient pas de gens – je suppose que pour au profit de ma famille, donc ça ne serait pas mauvais – ils ont dit:Tommyva juste passer du temps [with his family]. ‘ C’est pourquoi personne ne le sait et c’est pourquoi vous posez cette question. Tout le monde est confus, même sur ce qui s’est passé. En gros, j’ai été viré. Je me faisais foutre, et j’ai continué à baiser, et je n’arrêtais pas de leur dire que je ne le ferais pas, et je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter. “

Skeoch a ajouté qu’il accepte la responsabilité des circonstances qui ont conduit à son départ de TESLA. “Oui, bien sûr”, a-t-il déclaré. “Mais je crois aussi que nous avons supporté pendant longtemps la merde de presque tous les autres gars du groupe, et ils sont toujours là. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec ça; c’est un peu bizarre pour moi . “

Skeoch a été renvoyé de TESLA en 2006 et a continué à recevoir un traitement pour les problèmes de toxicomanie. Il a depuis été remplacé par Dave Rude.

Dans une interview de 2011 avec Noisecreep, TESLA chanteur Jeff Keith a déclaré Skeoch: “Regardez, tout le monde TESLA a connu ses propres problèmes de toxicomanie. Mais Tommy rentré trop profondément. Le groupe lui a donc dit que la seule façon de réussir ce travail serait s’il était propre et sobre. J’avais l’impression que nous ne pouvions pas lui demander de le faire si nous n’allions pas nous y engager aussi. J’ai donc été le premier à dire que je ne boirais pas ou ne ferais rien d’autre pendant la tournée. La prochaine chose que vous savez, les autres gars ont fait la même chose. Troy [[Luccketta, tambours]a été propre et sobre pendant plus de 20 ans, donc ce n’était même pas un problème pour lui … Tommy ne pouvait pas rester en dehors de ce qu’il faisait. Cela m’a brisé le cœur de le voir, mais nous savions que nous devions le remplacer. “

Skeoch a récemment lancé un nouveau groupe appelé RESIST & BITE. Il est rejoint dans le groupe parLYNCH MOB chanteur Nathan Utz, guitariste Steve Stokes, le batteur David Parks et bassiste Brian Powell.

L’année dernière, Skeoch a annoncé la formation d’un nouveau projet appelé COMBINAISON DE PEAU. Ce groupe, qui comprend également le chanteur Rob McManus, devait sortir son premier album en décembre dernier.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).