Ex Iron Maiden Singer Blaze Bayley: Pourquoi j’aime avoir une rencontre gratuite et saluer à chaque concert

Chanteur de heavy metal britannique Blaze Bayley, qui a fait face IRON MAIDEN il y a plus de 20 ans, a récemment été interviewé par le groupe brésilien Metal Domination. Vous pouvez maintenant regarder le chat ci-dessous.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait motivé à continuer aussi longtemps en tant qu’artiste solo, Flamber a dit: “J’ai beaucoup de chance. J’ai de merveilleux fans qui, quand je me suis vraiment dit:” Suis-je assez bon? Dois-je continuer? ” ils m’enverraient des e-mails, et je verrais un e-mail, ‘Flamber, veuillez faire un autre album. ‘ “Flamber, veuillez retourner au Brésil. ‘ “Flamber, nous t’aimons. Nous voulons que tu partes… »Et ça me donnerait la confiance de partir:« Eh bien, je peux peut-être faire un autre album. Et depuis ces jours où j’ai commencé, j’ai fait 11 albums studio et je suis allé au Brésil plusieurs fois. Et cela fait partie de ce sentiment et de cet esprit que je partage avec mes fans au Brésil qui me permettent de continuer. Parfois c’est difficile, et quand j’ai besoin d’inspiration, je pense à mes tournées au Brésil avec IRON MAIDEN, mes tournées en solo, mes tournées acoustiques.

“Je suis complètement indépendant”, a-t-il poursuivi. “Je ne suis pas financé par la foule. Je n’ai pas de grande maison de disques. Je suis financé par Blaze Bayley Ventilateurs. Lorsque mon fan achète mon CD, je reçois l’argent et je crée le prochain CD. Personne d’autre n’est impliqué – c’est moi et mes fans. Et donc à chaque concert, j’aime avoir une rencontre gratuite pour que je puisse dire “merci” personnellement à chaque fan. “

Bayley sortira un nouvel album studio en mars 2021. Flamber et guitariste Chris Appleton ont déjà rassemblé de nouveaux documents et les premiers rapports du chanteur sont que les résultats jusqu’à présent sont “très excitants”.

En avril, Flamber publiera “Vivre en tchèque”, un album live et un DVD enregistrés l’automne dernier au Melodka à Brno, en République tchèque. Le thème de la tournée fait suite à Flamberc’est “Enchevêtrement infini” la trilogie d’albums et la setlist comportaient en particulier certaines des chansons les plus épiques de la trilogie qui n’avaient pas été auparavant incluses dans les setlists de concerts. L’ensemble contient également une sélection de chansons de ses albums avec IRON MAIDEN au cours des années 1990.

En septembre, Flamber prévoit de rééditer son album de 2002 “Dixième dimension” avec un nouvel emballage et des illustrations améliorées. Il y aura également une version vinyle pour la première fois. Pour aller avec cette réédition, Flamber entreprendra une tournée européenne en septembre-novembre, avec un “Dixième dimension” setlist.

Bayley devant IRON MAIDEN de 1994 à 1999. Les deux JEUNE FILLE albums sur lesquels il est apparu, “Le facteur X” et “Virtual XI”, se sont vendus beaucoup moins que les versions précédentes du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981 “Tueurs”.

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti un certain nombre d’albums, dont trois sous le surnom FLAMBER et six sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 “Wolfsbane sauve le monde”, le premier album de nouveaux morceaux de WOLFSBANE depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.



