Ex Morbid Angel Frontman David Vincent: «Je dirais que Johnny Cash était du Death Metal; Il ne le savait tout simplement pas ‘

Ancien ANGE MORBIDE et actuel VLTIMAS chanteur David Vincent a récemment parlé avec Metal Underground. La conversation complète peut être diffusée ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur l’enregistrement des débuts VLTIMAS album ensemble en tant que groupe:

David: “Nous avons mis beaucoup de travail sur ce disque. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, et tout le monde a travaillé très, très dur … Il n’y a pas de remplacement pour le genre de magie que vous obtenez assis dans une pièce avec des gens. Le partage de des idées … C’est très organique. Nous l’avons juste frappé et frappé – “Oh, ça sonne bien.” Nous l’avons juste gardé en cercle, continué à travailler et à travailler. Nous sommes tous très, très satisfaits du résultat. Il a fallu beaucoup de temps pour y arriver. Nous l’avons fait enregistrer, et parce que nous étions seulement inquiets pour la musique, alors tout d’un coup, “Oh, bon sang – nous avons besoin d’illustrations. Nous avons besoin d’une pochette d’album. Nous avons besoin d’une séance photo” – toutes ces choses auxquelles nous ne pensions pas du tout parce que nous ne pensions qu’à la musique. ne se reproduira plus, mais nous étions tellement excités par le son que tout le reste est devenu hors de vue, hors de l’esprit … Nous avons eu beaucoup de plaisir à faire le disque, même s’il y avait des défis que j’avais personnellement à le temps, mais nous l’avons fait. “

Pour savoir s’il changerait quoi que ce soit à propos de l’album s’il en avait l’occasion:

David: “Quand je l’écoute – je n’écoute pas beaucoup le disque, mais nous l’avons écouté à notre arrivée [for our European tour]. Nous avons répété aux Pays-Bas parce que notre bassiste vit là-bas, et nous avons fini de répéter un jour et il a mis le CD. Je ne l’avais pas écouté depuis des mois, et j’ai écouté, et je me dis: “ Bon sang – cette chanson est bonne. ” Il va, ‘Putain ouais’ … La bonne chose à ce sujet est que c’est fait. Je pense qu’il y a toujours quelque chose que quelqu’un retourne et dit: «J’aurais peut-être pu faire un peu mieux», mais à un moment donné, vous devez avoir terminé. J’ai lu un autre artiste dire ceci – vous n’avez jamais vraiment fini avec votre disque. Tu abandonnes. Vous pourriez passer des mois sur une nouvelle merde, et ça ne va pas le faire. Vous devez être discipliné, entrer et travailler tous les jours, faire de votre mieux et j’espère que le résultat est quelque chose dont tout le monde peut être fier. Je pense que c’est là que nous en sommes. “

Sur l’avenir du groupe:

David: “C’est vraiment une priorité pour nous tous. Nous avons déjà eu notre première session d’écriture pour le prochain album. C’est encore à ses balbutiements. Je ne peux pas dire,” C’est presque fini “- ce n’est pas; c’est loin d’être le cas – mais Je veux dire que nous sommes plus avancés dans la première session d’écriture de notre deuxième album que dans la première session d’écriture de notre premier album. Nous savons tous à peu près comment les uns et les autres pensent maintenant, et il est plus facile de penser à l’unisson que au début, quand vous explorez encore ces choses. Cela nous ressemble. Je ne vais pas dire que c’est un changement radical, mais ça va grandir. Ça va être plus gros. Nous ne nous sommes pas pigeonnés sur le premier album. Parce que il y a tellement de diversité, cela se prête à continuer avec ça plutôt qu’à essayer d’obtenir un son très étroit. Aucun de nous n’aime ça. “

Sur la célébration ANGE MORBIDE‘histoire avec JE SUIS MORBIDE:

David: “J’ai passé plus de 30 ans de ma vie sur quelque chose, et c’est très important pour moi. Apparemment, c’est important pour les autres aussi, parce que notre agent de réservation continue de recevoir des appels. C’est sympa. C’est un joli portfolio de musique qui a une bonne quantité de diversité, et ça me permet de me réveiller le matin et d’être moi un autre jour. “

Si VLTIMAS et JE SUIS MORBIDE partagera jamais la scène:

David: “Je devrais avoir des gens qui transportent toutes sortes de choses. Je pense que ce serait un peu trop. Peut-être pour une seule fois, mais pas pour une tournée. Cela ne fonctionnerait pas.”

Sur le statut de sa carrière solo de pays hors-la-loi:

David: “J’ai beaucoup de matériel. J’ai juste besoin de trouver le temps de l’enregistrer. C’est une priorité, mais ce n’est pas une priorité. Par rapport à VLTIMAS, ce n’est pas une priorité – mais ça l’est. J’ai ces chansons et je veux le faire; c’est juste entre les tournées et l’écriture, j’ai tellement de choses à faire, et je dois encore prendre le temps de me détendre et de passer du temps avec ma femme. “

Sur la parenté entre le pays du hors-la-loi et le heavy metal:

David: “Je dirais que Johnny Cash était du death metal. Il ne le savait tout simplement pas. Il l’a vécu. Ainsi fait George Jones, David Allan Coe, Waylon Jennings… Il y a une grande différence entre la musique pop de Nashville et un vrai pays sincère. “

Sur sa prochaine autobiographie:

David: “C’est une autre chose sur laquelle je travaille depuis de nombreuses années maintenant. Je suis prêt à ce qu’il sorte. Il a juste fallu un certain temps pour bien faire les choses, puis il a fallu un certain temps pour trouver le bon éditeur et tout régler. et obtenir les horaires. Tout prend du temps. Collecter et fouiller dans les archives et les photos de famille et trouver de vieilles choses – des trucs personnels. Certaines, je n’en avais jamais vu auparavant, mais je les ai trouvées. “

VLTIMAS – dans lequel Vincent est rejoint par Rune “Blasphemer” Eriksen (ex-GRABUGE, AURA NOIR) et Flo Mounier (CRYPTOPSIE) – sort son premier album, “Quelque chose de méchant entre”, le 29 mars via Saison de brume.