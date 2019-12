Ex The Black Crowes Drummer sur ses mémoires: “ J'ai choisi d'écrire le livre beaucoup de mon point de vue personnel ''

Ancien LES CROWES NOIRES le batteur Steve Gorman a parlé à "FOX 17 Rock And Review" à propos de son livre, "Difficile à gérer: la vie et la mort des foules noires – un mémoire", publié en septembre par Da Capo Press. Le livre a été récemment décrit par Pierre roulante magazine comme "l'un des livres de rock les plus incroyablement divertissants depuis des années, peignant le Chris et Rich Robinson comme constamment en guerre, et tragiquement déterminé à détruire le potentiel de leur propre groupe. "

M'a dit Gorman: "J'ai choisi d'écrire le livre de mon point de vue personnel. C'est honnête. Je ne voyais aucune raison de l'écrire si je n'allais pas vraiment dire ce que je pensais et raconter mon histoire.

"Un groupe de rock and roll n'est qu'un contexte de cette histoire entre toutes ces personnes; c'est comme ça que je l'ai toujours vue", a-t-il poursuivi. "Je n'ai pas écrit la version rock and roll de 'Les Sopranos', mais c'est un spectacle familial; ils se trouvent juste être dans la foule. Et c'est une histoire sur l'amitié et la loyauté et la trahison et la dépendance et la codépendance et beaucoup d'éléments auxquels, vraiment, je pense que n'importe qui peut se rapporter dans sa propre vie. Je veux dire, en cours de route, nous jouons des spectacles avec jimmy Page; Je veux dire, c'est plutôt cool. Et en cours de route, nous enregistrons des disques dont je suis toujours fier. Mais, en fin de compte, tout dépend des connexions qui ont été établies puis perdues au fil des ans. "

Dans "Difficile à maîtriser", Gorman écrit qu'être dans un groupe avec Chris Robinson "c'était comme partager une maison avec un pyromane. Chaque moment de veille était passé à éteindre des incendies potentiels qui menaçaient de nous brûler." Il dit également que le chanteur agit "comme un chef de secte", qu'il "a échoué en tant que hippie et capitaliste" et qu'il est "la personne la plus en colère que j'aie jamais connue".

Pour ce qui est de Rich Robinson, Gorman dit le guitariste "a vécu toute sa vie dans Chrisl'ombre. Il n'était pas content là-bas, mais il ne pouvait rien imaginer d'autre. "

Gorman a récemment déclaré qu'il n'était pas surpris de voir Chris et Rich Robinson faire équipe avec de nouveaux musiciens pour jouer LES CROWES NOIRES'premier album entier, "Secouez votre machine à sous", lors d'une tournée du 30e anniversaire en 2020.

LES CROWES NOIRES a lancé la réunion avec un concert le 11 novembre au Bowery Ballroom de New York et a repris la scène le 14 novembre au Los Angeles Troubadour club. La tournée officielle débutera correctement le 17 juin à l'Amphithéâtre Austin360 d'Austin à Austin le 19 septembre au Forum de L.A. Rejoindre les frères sera une toute nouvelle gamme de LES CROWES avec Sans terre guitariste Isaiah Mitchell, ancien BANDE DE CAMIONS TEDESCHI bassiste Tim Lefebvre de même que UNE FOIS ET UNE FUTURE BANDE membres Joel Robinow sur les claviers et Raj Ojha sur des tambours.

Quand LES CROWES NOIRES a annoncé sa scission en 2014, Riches a publié une déclaration disant qu'il aimait son frère et respectait son talent mais que "sa demande actuelle que je dois renoncer à ma part égale du groupe et que notre batteur depuis 28 ans et partenaire d'origine, Steve Gorman, renoncer à 100 pour cent de sa part… n'est pas quelque chose que je pourrais accepter. "

