Ex W.A.S.P. Le guitariste Chris Holmes parle d’un prochain album et d’un long documentaire attendu

Ancien GUÊPE. guitariste Chris Holmes a confirmé à The Metal Voice qu’il prévoyait de sortir un nouvel album solo avant la fin de l’année. “J’ai toutes les chansons écrites”, a-t-il déclaré dans une nouvelle interview (voir la vidéo ci-dessous). “C’est juste que nous devons les enregistrer. Nous avons eu quelques problèmes d’enregistrement avec des gens … Je veux utiliser le batteur que j’ai maintenant sur les nouvelles chansons, alors il va venir les jouer. J’aime personnellement faire moi-même sur un ordinateur, mais [my wife and manager] veut utiliser l’enregistrement réel en jouant avec des gens. Je l’ai fait dans les deux sens; cela n’a pas d’importance. “

Interrogé sur la direction musicale de son nouveau matériel, Holmes a dit: “C’est difficile à expliquer. Je ne vais pas dans une direction. Il y a une chanson comme SABBAT NOIR là-dedans – c’est vraiment lent – appelé «Touche-moi et meurs». Il s’agit d’être dans un incendie. Mais je n’essaye pas d’aller dans une certaine direction musicale. Il y a [a ballad] appelé ‘Dans les mains de Dieu’. En Amérique, quand une tragédie se produit – quelqu’un meurt ou se fait tirer dessus dans une église ou écrasé par une voiture – vous voyez toujours aux nouvelles, il y aura quelqu’un et ils diront: “ Comment vous sentez-vous à ce sujet? ” Et ils disent: “Eh bien, tout est entre les mains de Dieu maintenant.” [Laughs] Je l’avais écrit sur le mur, ‘Dans les mains de Dieu’, et tout s’est réuni… L’EP que je viens de faire[2018’s[2018’s‘Sous l’influence’]fera partie du nouvel album. Mon préféré est ‘Le diable me l’a fait faire’, parce que la chanson est écrite sur moi à l’adolescence. Ce qu’il dit dans la chanson, il dit: «Ne me dites pas quoi faire / je n’écouterais pas de toute façon / je n’ai aucune confiance dans la loi / je me fiche de ce qu’ils disent / j’aime boire et conduire / J’aime rester dehors toute la nuit / Se saouler avec mes amis / Se saouler et se battre. C’est ce que je faisais. Et puis le deuxième couplet parle des flics qui me poursuivent dans une voiture. Et puis le troisième verset parle d’être en cour avec un juge. [Laughs] Et je suis fier de ces paroles. Chaque fois que je les écoute, je ris d’eux. “

Holmes fera également l’objet d’un documentaire en préparation depuis plusieurs années. Le film se concentrera sur Chrisla vie à Cannes, France, où Holmes vit depuis 2014.

“Il s’agit de moi de recommencer en Europe, en quelque sorte, et, il y a cinq ans, les premiers membres du groupe que j’avais dans le groupe, et de partir sur la route, et les atouts que nous avions”, a-t-il expliqué. “Nous n’avions pas de gros bus de tournée et nous n’avions pas tout l’argent derrière nous – les labels et tout ça. La raison pour laquelle il n’y a plus de labels de disques; il n’y a plus de gros argent dans cette entreprise Sauf si vous êtes déjà gros, vous êtes coincé là où vous en êtes. Et le documentaire est un peu comme être sur la route et juste des entrevues avec des gens, des émissions, et des trucs comme ça, ce qui se passe. le documentaire est allé à LA et a parlé à beaucoup de mes amis dans le passé – je viens de parler de moi et de ce que je faisais et de ce qu’ils pensaient. Ma sœur est là-dedans. Il est allé rendre visite à ma mère. Je pense qu’il a parlé à juste un groupe d’amis que j’avais connus à LA et avec qui j’ai joué ces dernières années. Johnny Rod est là, Stet Howland, Doug Goldstein… Les gens avec qui je suis allé au lycée étaient des roadies pour moi, des roadies qui travaillaient avec GUÊPE.“

Holmes rejoint GUÊPE. en 1982 et est resté avec le groupe jusqu’en 1990. En 1996, Holmes rejoint GUÊPE. et est resté avec le groupe jusqu’en 2001. Holmes n’a pas joué avec GUÊPE. puisque.

Holmes en 2013 a publié un album solo appelé “Rien à perdre”. Chris composé, interprété et produit la musique et le chant, et fait équipe avec d’anciens MOTÖRHEAD le batteur Phil “Philthy Animal” Taylor pour effectuer et concevoir l’effort.

Photo gracieuseté de Duke TV



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).