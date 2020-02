Exactuals acquiert Backlash Solutions et ouvre un bureau à New York

La société de traitement des paiements basée sur le SaaS, Exactuals, a acquis Backlash Solutions, une société de musique numérique spécialisée dans l’aide aux professionnels de l’industrie pour organiser les données et calculer plus efficacement les redevances.

Dans le cadre de l’accord, le président et chef de la direction de Backlash, Joe DeCanio, et ses employés actuels sont en train d’ouvrir un nouveau bureau à New York, qui restera en contact avec les succursales existantes d’Exactuals à Nashville et Los Angeles. Cette équipe de NYC développera et mettra à jour un système de calcul des redevances basé sur le cloud et améliorera l’accessibilité du PaymentHub d’Exactuals.

PaymentHub est une solution logicielle qui organise et facilite les paiements aux non-employés, en mettant l’accent sur les redevances et les résidus.

Le PDG d’Exactuals, Mike Hurst, a fondé la plateforme en 2011 à la Stanford Graduate School of Business. Exactuals a été rapidement adopté par d’éminentes sociétés de l’industrie du divertissement, car son logiciel simplifie considérablement les tâches associées au calcul et à l’émission des redevances, entre autres.

En août 2018, Exactuals a été acquise par l’investisseur de longue date City National Bank. Basée à Los Angeles, City est parfois appelée la «Bank to the Stars» car ses clients comprennent un certain nombre de professionnels de l’industrie du divertissement de haut niveau. En janvier 2019, la valeur totale des actifs de la City National Bank dépassait 50 milliards de dollars.

Exactuals poursuit un plan à plus long terme pour intégrer des actifs supplémentaires et connexes.

L’année dernière, Exactuals a lancé R.AI, un service complet de suivi des droits qui vise à mieux différencier et identifier les crédits de composition et de performance, à la fois pour faciliter le processus de paiement des redevances pour les services de streaming et pour maximiser les paiements reçus par les artistes. Dans sa forme la plus élémentaire, R.AI est un conservateur automatisé des métadonnées des chansons – un point qui le sépare davantage des autres plates-formes.

Joe DeCanio de Backlash est diplômé de la faculté de droit de l’Université St. John’s et, en 2002, il est devenu vice-président de JPMorgan Chase. Il a quitté ce dernier en 2006 pour fonder Backlash Solutions.