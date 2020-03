Exciter travaille sur un nouvel album

Batteur / chanteur Dan Beehler des pionniers canadiens du thrash metal EXCITATEUR a parlé à Metal Mal de l’Australie des plans du groupe pour sortir de nouvelles musiques. Il a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Nous travaillons juste sur un nouvel album en ce moment. Nous allons acheter une démo dans les prochains mois, et dès que nous aurons trouvé un accord, nous enregistrerons l’album Et ce sera évidemment avec [new guitarist] Daniel Dekay. C’est 2020 EXCITATEUR. Et nous en sommes très excités. Nous voulons vraiment sortir un nouvel album. “

Beehler a également parlé de l’ajout de Dekay, qui a remplacé le guitariste d’origine John Ricci fin 2018.

“Al [bassiste[bassistAllan Johnson]et je sens que nous sommes dans la meilleure version de EXCITATEUR déjà,” Dan m’a dit. “[[Daniel]vit à Toronto, mais il est originaire d’Ottawa, notre ville natale. Et grâce à des amis et des membres de la famille et à ma fille, il est un ami depuis de nombreuses années. Et il était dans un groupe local appelé AGRESSEUR, que j’ai vu plusieurs fois. [I’ve] a rencontré son père à plusieurs reprises.

“Beaucoup de guitaristes ont envoyé des trucs sur Internet, parce qu’ils savaient John avait quitté le groupe et ils voulaient essayer le groupe “, a-t-il poursuivi.” Et Dieu les bénisse, et il y avait des tonnes de très bons guitaristes, mais dès que Dekay m’a appelé, je savais juste que c’était le gars, parce que je connaissais son personnage, je savais comment il pouvait jouer, je savais à peu près tout sur lui. Et j’ai dit Al, et Al a dit: “Je ne veux même plus écouter la liste”, et j’ai dit: “Nous respecterons simplement les gars qui ont envoyé des trucs”. Et il est sorti pour la première répétition et a fait tout le set pour le premier spectacle, et c’était comme s’il jouait avec nous depuis des années. C’est un très bon joueur et il est tellement bon sur scène. Tout le monde dit qu’il est le “ gamin ”, mais il est super professionnel dans ce qu’il fait et gère toutes nos affaires et tout. C’était un bonus. Nous avons donc vraiment eu de la chance. C’est comme si nous avions un membre de la famille au lieu d’aller dans le monde et d’amener quelqu’un et de l’amener dans EXCITATEUR et apprendre à les connaître. C’est comme si nous le connaissions depuis des années. Nous avons donc vraiment eu de la chance Dekay. Nous sommes super contents de lui. “

Johnson dit précédemment The Metal Voice cette Riccila sortie de EXCITATEUR était “encore un peu un mystère … Il n’a pas donné de raison solide”, at-il dit. «Je ne sais pas ce qu’il voulait dire par« marre », mais il a dit qu’il en avait marre. J’ai confirmé avec lui. J’ai dit:« En êtes-vous sûr? Et il a dit: “Ouais, je suis définitivement sorti.” “

Ricci précédemment quitté EXCITATEUR en 1985 après la sortie des trois premiers albums classiques du groupe – “Heavy Metal Maniac” (1983), “Violence et force” (1984) et “Vive le fort” (1985).

EXCITATEURdernier album de, “Machine de la mort”, qui comprenait Ricci en tant que seul membre original restant, a été libéré en octobre 2010 via Records de massacre.

Ricci, Beehler et Johnson réunis comme EXCITATEUR en 2014 et avait joué des spectacles sporadiques pendant quatre ans avant Johnest la dernière sortie du groupe.

Crédit photo: Laura Collins-Photographie de musique



