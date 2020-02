Exhorder Parts Ways avec le guitariste fondateur Vinnie Labella

Pionniers du thrash metal basés à la Nouvelle-Orléans EXHORDER se sont séparés avec le guitariste fondateur Vinnie LaBella.

Les autres membres du groupe ont publié une déclaration disant qu’ils rempliraient leurs “obligations de tournée et d’enregistrement pour 2020 et au-delà”.

“EXHORDER et guitariste Vinnie LaBella ont mutuellement convenu de se séparer “, indique le communiqué.” Nous souhaitons le meilleur pour Vinnie avancer. EXHORDER poursuivra ses activités comme d’habitude, et nous sommes ravis de remplir nos obligations de tournée et d’enregistrement pour 2020 et au-delà. Le groupe a hâte de voir tout le monde sur le «Ailes aux États-Unis» visite mettant en vedetteOVERKILL/EXHORDER/HYDRAFORM dans les semaines à venir! “

Le samedi, La Bella a partagé un lien vers EXHORDERle dernier single de “L’homme qui n’a jamais été”, et a écrit dans un message d’accompagnement: “Toute vérité passe par trois étapes. Premièrement, elle est ridiculisée. Deuxièmement, elle est violemment opposée. Troisièmement, elle est acceptée comme allant de soi. La troisième étape commence aujourd’hui mes amis. Ce sera ma dernière sortie sous le nom EXHORDER. Plus à venir…”

Chanteur Kyle Thomas est désormais le seul membre fondateur de EXHORDER, qui a sorti son premier album en 27 ans, “Pleurer le ciel du Sud”, en septembre dernier via Dossiers d’explosion nucléaire. Le groupe est complété par Jason Viebrooks (PAÏEN) à la basse, Marzi Montazeri (ex-SUPERJOINT RITUAL, PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLEGAUX) à la guitare et Sasha Horn (INTERDIT) sur des tambours.

Dans une interview 2019 avec Heavy Music Headquarters, Thomas a déclaré au sujet de sa relation avec La Bella: “Nous avons certainement connu des hauts et des bas au fil des ans – beaucoup de frustrations. Pour être honnête, il y avait beaucoup de doigts pointus, pas seulement Vinnie, mais dans tous les domaines. Nous sentions que nous n’avions jamais atteint le niveau que nous pensions devoir atteindre. En cours de route, les frustrations ont débordé et il y a eu des ruptures. Cette fois-ci, nous avons pensé qu’il serait préférable d’externaliser la plupart des choses auxquelles nous pensions à une source tierce, nous avons donc embauché la direction d’une entreprise appelée All Independent Service Alliance. Par ici, Vinnie et je peux me concentrer sur la créativité, le processus d’écriture, travailler sur les détails de l’œuvre d’art, au lieu de prendre en charge des questions commerciales que nous ne sommes pas qualifiés pour faire ou que nous n’avons pas les ressources pour faire, comme la réservation ou la distribution. Je pense que cela nous a aidés à raviver notre amitié, au lieu d’avoir à faire face à l’éléphant qui est dans la pièce. “

Thomas a également parlé du processus d’écriture de chansons pour “Pleurer le ciel du Sud”, en disant: “Cela commence par Vinnie. À l’époque, c’était Chris [[Clou, tambours]. Ils s’asseyaient et se mettaient d’accord. Finalement, j’entre dans le processus où les mots vont, “peut-être nous devons prolonger deux mesures ici.” Vinnie et j’obtiens habituellement l’arrangement final. Ensuite, le suivi commence autour des tambours. Une fois les tambours terminés, nous commençons à avancer. Je pense que le fait que cette fois-ci, nous avons des gars qui sont aussi talentueux que les anciens, peut-être de différentes manières pour chaque instrument, mais nous avons une solide gamme. Vous devez être super talentueux pour être dans ce groupe. Vous ne pouvez pas simplement être un gars qui compose le numéro. Nous sommes le technicien d’un groupe. Tout le monde entre et, pour la plupart, est prêt à effectuer la tâche. Nous entrons et commençons à suivre ces sons. “

Kyle a confirmé que les autres membres de EXHORDER n’a pas eu beaucoup d’entrée dans le processus créatif pour “Pleurer le ciel du Sud”. “Vinnie avait tellement préparé de la musique après avoir pris autant de temps “, at-il dit.” Nous n’avons pas manqué de matériel. Il y avait quelques chansons qui ont été écrites au cours de la dernière année et demie, mais certaines remontent à la fin des années 90 et au début des années 2000. Il y avait certainement un catalogue en arrière juste à la porte. Cette fois-ci, Vinnie avait sa vision exposée là-bas. Il y a une chanson qui s’appelle ‘Rumination’ cette Jason a écrit, donc Vinnie assis et l’ajusté un peu pour lui donner plus d’un EXHORDER flair. Dès la sortie des portes, on avait l’impression qu’il allait assez bien pour être digne de la EXHORDER logo. Au moment où j’avais fait ce que j’avais fait, j’avais vraiment l’impression que ça appartenait. Autrement, Vinnie a tout écrit. J’ai écrit toutes les voix et les paroles sauf pour «Ripping Flesh», lequel Vinnie avait écrit avant même que je sois entré dans l’assiette en 1986. “

EXHORDER a sorti deux albums au début des années 1990 Roadrunner étiquette – années 90 “Abattage au Vatican” et 1992 “La loi” – avant de rompre, avec Kyle passe à former VANNE et aussi apparaître brièvement en direct en tant que chanteur de DIFFICULTÉ, dont il a ensuite rejoint à plein temps (et est toujours membre).

EXHORDER est cité par beaucoup comme l’initiateur de l’approche power-groove à forte teneur en riff popularisée par PANTERA.



