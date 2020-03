Exodus: Drum Cam Footage de la performance “ Deathamphetamine ” de Wroclaw

Drummers From Hell a téléchargé des images de batterie de EXODEc’est Tom Hunting interpréter la chanson “Deathamphetamine” avec ses camarades de bande le 19 février à Wroclaw, en Pologne, “La baie contre-attaque 2020” Tournée européenne. Découvrez-le ci-dessous.

Le mois dernier, EXODE guitariste Gary Holt a déclaré à la télévision finlandaise Kaaos qu’il espérait que le groupe entrerait dans le studio cet été pour faire le suivi de 2014. “Blood In Blood Out” album.

Gary a continué en disant qu’il a “beaucoup de choses” déjà écrites pour le prochain EXODE LP. “Je n’arrête jamais d’écrire”, a-t-il révélé. “J’ai assez de riffs pour cinq albums en ce moment. Je continuerai d’écrire jusqu’à ce que nous commencions à enregistrer.”

Quant à une éventuelle date de sortie pour EXODEde nouveaux efforts, Holt a déclaré: “J’espère le sortir cette année – comme vers la fin de l’année. Nous verrons comment se déroule le calendrier et tout ça.”

“Blood In Blood Out” marqué EXODEpremier album depuis le départ du chanteur du groupe depuis neuf ans, Rob Dukeset le retour de Steve “Zetro” Souza, qui avait auparavant EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.



