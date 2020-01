Exploration ambiante d’Enigma: l’écran derrière le miroir

C’est un album qui divise les opinions. Certains affirment que The Screen Behind The Mirror est l’album le plus sophistiqué de Michael Cretu, tandis que ceux qui ne sont pas d’accord affirment que les nombreux échantillons de Carmina Burana de Carl Orff éclipsent l’œuvre.

Examinons les preuves. Sorti le 14 janvier 2000, Enigma’s, The Screen Behind The Mirror présente son décrochage dans les premières barres de The Gate, et il présente un échantillon de Carmina Burana – mais c’est un morceau extrêmement évocateur qui mène à “ Push The Limits ” qui est devenu le deuxième single à être pris de l’album.

Écoutez The Screen Behind The Mirror en ce moment.

La

Le premier single était «Gravity of Love» qui contient également des extraits de Mr Orff, et pour être honnête, c’est la chanson qui s’appuie sur des échantillons plus que sur toute autre. Bien qu’aucun des deux titres ne soit devenu un succès en dehors de l’Allemagne, ils ont tous deux contribué à propulser l’album dans le Top 10 britannique, le troisième d’Enigma en dix ans depuis MCMXC a.D. C’est la chanteuse britannique Ruth-Ann Boyle qui avait fait partie du groupe Olive qui avait eu un tube mineur en 1997 avec «You’re not Alone».

‘Smell of Desire’ reprend la flûte shakuhachi du MCMXC a.D, et c’est un morceau très évocateur. ‘Modern Crusaders’, échantillonne “O Fortuna” mais se termine par un extrait de ‘Toccata and Fugue in D Minor’ de Bach. Dans ‘Traces (Light and Weight)’, est le livre de texte Enigama, et hypnotique aussi. Pour le titre de l’album, c’est le rythme qui a été au centre du succès de ‘Sadeness (Part I)’ et avec Boyle au chant, Andru Donalds. C’est l’un des moments forts de l’album.

L’Endless Quest est sans doute le titre individuel le moins réussi de l’album, mais il s’inscrit bien dans l’approche «somme des parties» de Cretu. “Camera Obscura”, est court, mais pas nécessairement doux. ‘Between Mind and Heart’ présente Michael Cretu sur cette piste et c’est aussi un autre point fort de l’album C’est Ruth-Anne Boyle qui chante sur ‘Silence Must Be Heard’ et c’est une piste de clôture très efficace car elle se termine avec la signature Enigma klaxon.

L’inclusion des échantillons de Carmina Burana est ce qui contribue à donner à cet album un sentiment de cohésion et cela fonctionne vraiment bien, nous tombons donc beaucoup dans les partisans de The Screen Behind The Mirror.

L’écran derrière le miroir peut être acheté ici.