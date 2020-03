Explorer l’expert Popcraft de l’album éponyme de George Harrison

Deux ans et demi après la sortie de Thirty Three & 1/3, est arrivé George HarrisonHuitième album studio de George Harrison, charmant et parfois très ignoré. Ceci, sa deuxième sortie de Dark Horse, a été enregistrée après le mariage de George avec Olivia – c’est un pur reflet de leur amour.

Il a été enregistré entre mars et novembre 1978 et publié le 20 février 1979 (ce qui rend le graphique américain presque un mois plus tard, le 17 mars), et lorsque George a été interviewé par l’écrivain Mick Brown, qui l’a qualifié de «exceptionnellement bon» et le meilleur de George depuis que All Things Must Pass, Harrison a répondu: «Eh bien, j’espère que ça marche aussi bien que All Things Must Pass. Je pense que cet album est très agréable. ” Le maître de l’euphémisme…

Billboard a présenté George Harrison comme son album «Spotlight» et a souligné «Love Comes to Everyone», «Here Comes the Moon» et «Not Guilty» parmi les «meilleures coupes».

L’enregistrement s’ouvre sur l’amour sincère «L’amour vient à tous» Eric Clapton à la guitare pendant l’intro et Steve Winwood sur synthétiseur Moog. La chanson a été en grande partie écrite à Hawaï et comme le reste de l’album, George a coproduit le morceau avec Russ Titelman.

“Non coupable” a été écrit en 1968, après Les Beatles«Visite en Inde pour passer du temps avec Maharishi Mahesh Yogi; lyriquement, il se réfère à la relation de George avec John et Paul après leur séjour en Inde. Les Beatles ont enregistré ‘Not Guilty’ pour ‘White Album’ en 1968 mais ont abandonné le morceau après plusieurs jours de travail, leur version apparaît sur The Beatles Anthology 3, comme “Take 102”.

“Here Comes The Moon” est clairement inspiré du classique des George Beatles, et a été choisi comme un point culminant de l’album par des critiques contemporains. L’album réédité comprend la démo de George, une démo acoustique de la chanson qui met en valeur sa délicieuse mélodie. “Soft-Hearted Hana” a été écrit sur l’expérience des champignons psychédéliques de George pendant son séjour sur l’île hawaïenne de Maui.

“Blow Away” était un single de l’album et bien qu’il soit mélodiquement simple, c’est l’un de ces disques qui sont devenus plus populaires au fil des années, notamment parce qu’il comprend certains des jeux de guitare les plus lyriques de George. La chanson a fait le n ° 16 sur le tableau d’affichage et le n ° 51 au Royaume-Uni; au Canada, il a culminé au 7e rang.

La deuxième face de l’album qui a été largement enregistré dans son home studio à Friar Park s’ouvre sur “Faster”, qui est inspiré par l’amour de George pour la course automobile de Formule 1. George a obtenu le titre de la chanson du pilote de course, l’autobiographie de Jackie Stewart. Les effets sonores qui ouvrent la piste proviennent du Grand Prix britannique de 1978. George, toujours philanthrope, a sorti la chanson en tant que single pour aider le «Gunnar Nilsson Cancer Fund», après la mort du pilote suédois Gunnar Nilsson en 1978.

La douce et délicate «Dark Sweet Lady» est une autre chanson inspirée par son sens du bonheur domestique et elle fait un petit clin d’œil à la musique hawaïenne avec l’ajout du marimba d’Emil Richards. Selon Russ Titelman, «le disque a été enregistré à Friar Park, à l’exception de« Dark Sweet Lady », qui a été réalisé aux Amigo Studios à Glendale, Los Angeles. C’était la première chose que nous faisions avant de partir en Angleterre. George était arrivé à Los Angeles avec la chanson qu’il avait écrite alors que lui et Olivia étaient à Hawaï. »

“Your Love is Forever” et “Soft Touch” font beaucoup pour donner à cet album un sentiment de contentement et l’ont aidé à devenir le “producteur” qu’il possède. Selon Titelman, «Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois à LA, George avait une cassette de la plupart des chansons, beaucoup qu’il avait écrites à Hawaï. Il ne comprenait que la partie guitare de «Your Love is Forever», qui, je pense, est l’une des plus belles chansons que George ait jamais écrites. Alors je lui ai dit: «Vous devez écrire une parole à cela» et il l’a fait. »

Seul George écrit toutes les chansons du disque à l’exception de “If You Believe”, le morceau de clôture, co-écrit par son vieil ami et claviériste Gary Wright. Selon Titelman, “Gary est venu juste pour travailler sur cette seule piste, et cela a fonctionné à merveille.”

Outre ceux déjà mentionnés, d’autres musiciens de cet album sont le batteur, Andy Newmark, Willie Weeks à la basse, le percussionniste, Ray Cooper et la harpiste Gayle Levant. Russ a réuni le groupe qui comprenait le claviériste Neil Larsen, qui a apporté de superbes couches à l’enregistrement.

Le fait est que ce disque sonne tellement mieux que beaucoup de cette période difficile pendant la transition du Punk aux années 80. La raison en est assez simple, le sens inné de George pour ce qui fait une bonne chanson, ce qui fait de ce si bel album est génial.

