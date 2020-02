«Exprimer ce qui compte» et «Tondo»

Après la sortie du single «Ecstasy» plus tôt cette semaine, Disclosure a offert aux fans un régal avec deux nouvelles chansons: le joyeux ‘Tondo’, qui s’inspire du funk, du jazz et du disco camerounais Eko Roosevelt de ‘Tondoho Mba’, et le morceau disco soulful, ‘Expressing What Matters’, extrait de Boz Scaggs «Chanson à succès primé aux Grammy Awards,« Lowdown ».

“Nous voulions essayer de nous concentrer sur les merveilleuses voix d’accompagnement qui imprègnent l’original et lui donnent une telle âme”, a déclaré le duo sur Twitter à propos du single de Scaggs de 1976. “Ils ont fini par être le point focal … haché et biaisé à leur limite.”

Pour ‘Tondo’, les producteurs se sont tournés vers l’artiste funk, jazz et disco Eko Roosevelt, qui a enregistré au milieu des années 70 et au début des années 80. Sa chanson optimiste, «Tondoho Mba», est largement échantillonnée dans le nouveau single. “Au cours des dernières années, nous avons exploré de plus en plus de genres de musique africains”, a déclaré le couple dans leur communiqué de presse. “Si ce morceau est quelque chose, il est rapide, percutant et surtout … amusant.”

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite au sujet d’un nouvel album, Disclosure, composé des frères Howard et Guy Lawrence, est prêt pour une année bien remplie. Plus tôt en février, le duo a abandonné le single “Know Your Worth”, une collaboration avec le chanteur de R&B Khalid, avant la sortie de leur nouveau morceau disco “Ecstasy”. Les fans attendent avec impatience de nouvelles musiques des frères depuis l’EP Moonlight de 2018.

Ce genre de déploiement ambitieux est inconnu du duo maison, ayant sorti une fois cinq chansons en cinq jours. Avec un troisième album en route et un surprenant Kitchen Mix sorti plus tôt cette semaine, on ne sait pas ce que Disclosure a dans leur manche.

Pour l’avenir, l’acte electronica a fait une tournée mondiale dans une récente newsletter de fans, mais aucune date n’a été annoncée. En attendant, les fans peuvent s’attendre à voir Disclosure aux festivals Coachella, Primavera Sound et Lovebox de cette année.

Écoutez le meilleur de Disclosure sur Apple Music et Spotify.