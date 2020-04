‘Extras’: comment la confiture s’est propagée dans les années 1990

L’éclatement de La confiture, après leur sixième set studio The Gift en mars 1982, n’a pas signifié leur départ du palmarès des albums britanniques. Non seulement ils y réapparaissent l’année suivante avec le Snap! compilation, mais d’autres versions leur ont donné une présence graphique dans chaque décennie depuis. Un exemple notable, la collection de raretés Extras, est arrivée chez les best-sellers le 18 avril 1992.

Polydor avait rappelé aux fans de musique des années 90 l’important héritage du trio avec la sortie d’un nouvel album de Greatest Hits en juillet 1991. Ce fut un succès remarquable, passant ses trois premières semaines sur le compte à rebours britannique au n ° 2 et retenu du haut seulement par Cher’s Love Hurts. Réalisant que l’appétit pour le matériel de confiture était si sain, le label est revenu avec Extras neuf mois plus tard.

L’album rassemble pas moins de 26 titres, dont 15 alléchants étaient inédits auparavant. Beaucoup d’entre elles étaient des démos, d’agrafes Jam comme «Liza Radley» et «The Eton Rifles». Il y avait aussi une démo de leur Beatles couvrir «And Your Bird Can Sing» et une version différente de «A Solid Bond In Your Heart», qui avait continué à être un succès pour Paul WellerLa bande suivante, le Conseil du style.

Couvrir le Who et les petits visages

Les extras ont également réuni de nombreuses faces B hors album, dont «The Butterfly Collector», le revers de «Strange Town»; «Tales From The Riverbank» («Absolute Beginners»); et une couverture de L’OMS«S» Déguisements »(« Funeral Pyre »). Weller portait également son amour de les petits visages sur sa manche dans la démo du groupe de leur «Get Yourself Together».

Cette fois, le succès du graphique a été beaucoup plus modeste, avec une entrée et un pic au Royaume-Uni n ° 15, mais Extras a tout de même souligné la prééminence d’un groupe qui s’était divisé une décennie plus tôt.

