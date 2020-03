Exyle Kyle Thomas: «Avoir une autre occasion de le faire à nouveau à ce niveau est certainement une bénédiction»

Dans une récente interview avec Gabriel Gignac, chanteur Kyle Thomas des pionniers du thrash metal basés à la Nouvelle-Orléans EXHORDER discuté du raisonnement derrière la longue période d’inactivité entre les albums studio avant la sortie de l’année dernière “Pleurer le ciel du Sud”. Bien que EXHORDER a eu plusieurs réformes depuis sa dissolution initiale en 1994, le groupe avait longtemps échoué à enregistrer le suivi tant attendu de 1992 “La loi”. Dans les années qui ont suivi leur séparation initiale, EXHORDER commencé à recevoir le crédit pour leur création du son métal orienté groove qui PANTERA popularisé dans les années 1990.

“Cela a beaucoup à voir avec la dynamique de ce groupe et comment tout fonctionne”, a-t-il déclaré (entendre l’audio ci-dessous). “Tout sur ce groupe pour tous les points positifs et les grandes choses, il y a toujours eu des moments négatifs et fragiles dans les relations et l’infrastructure de ce groupe. Pouvoir avoir une autre occasion de le refaire à ce niveau est définitivement une bénédiction et le fait que les gens se soucient vraiment que 27 ans plus tard, nous puissions revenir et être reçus si fortement par les personnes qui aiment non seulement cela il y a 27 ans, mais aussi les nouvelles personnes avec lesquelles nous semblons être en contact également. Je suis resté très occupé dans le 27 ans que nous n’avons rien fait sur d’autres projets. J’avais un groupe appelé VANNE. j’ai rejoint ALABAMA THUNDERPUSSY; j’ai rejoint DIFFICULTÉ. J’avais écrit et enregistré une chanson avec Joey Jordison de NŒUD COULANT. “

Il a poursuivi: “J’ai fait beaucoup, mais c’était difficile de le faire à plein temps. J’ai essayé plusieurs fois et c’était difficile parce que mes enfants étaient petits. J’ai essayé de rester occupé et de rester pertinent et j’ai je pense que ça a vraiment aidé EXHORDER à bien des égards. Mais je ne peux pas prendre tout ce crédit. Les chansons, je n’ai pas écrit toutes les chansons moi-même. C’était un effort d’équipe et je ne sais pas si c’était magique dans une bouteille avec ces deux premiers EXHORDER albums. Heureusement pour nous, les gens semblent vraiment ressentir la même chose «Pleurer le ciel du Sud». Je suis sûr qu’il y a des gens qui ne se soucient pas des anciens albums qui aiment le nouveau. Et il y a des gens qui ne se soucient peut-être pas du nouvel album mais qui aiment peut-être les vieux trucs. La façon dont nous le voyons est qu’il y a un peu de EXHORDER pour tout le monde. Nous sommes des vieillards maintenant. Je vais avoir 50 ans le mois prochain. Je ne pense plus comme un jeune homme, alors mon écriture est plus celle d’un vieil homme sage ou d’un homme grincheux, mais vous voulez le regarder. J’essaie aussi de la garder authentique et authentique dans l’esprit de la vieille musique. “

Le mois dernier, EXHORDER chemins séparés avec son guitariste fondateur Vinnie LaBella. Plus tard, les autres membres du groupe ont publié une déclaration disant qu’ils rempliraient leurs “obligations de tournée et d’enregistrement pour 2020 et au-delà”.

Thomas est désormais le seul membre fondateur de EXHORDER, qui a sorti son premier album en 27 ans, “Pleurer le ciel du Sud”, en septembre dernier via Dossiers d’explosion nucléaire. Le groupe est complété par Jason Viebrooks (PAÏEN) à la basse, Marzi Montazeri (ex-SUPERJOINT RITUAL, PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLEGAUX) à la guitare et Sasha Horn (INTERDIT) sur des tambours.



