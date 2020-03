Exyle Kyle Thomas sur Philip Anselmo: «Il y a un respect mutuel et une influence que nous avons probablement l’un sur l’autre»

Dans une toute nouvelle interview avec Aquarian Weekly, le chanteur Kyle Thomas des pionniers du thrash metal basés à la Nouvelle-Orléans EXHORDER on lui a demandé s’il était au courant de l’influence de son groupe sur PANTERAla décision de passer d’un acte de power metal à une forme de thrash plus agressive. Il a répondu: “Beaucoup de cela avait à voir avec Philc’est[[Anselmo]présence et influence. Il était de [New Orleans] et a chanté avec RAZOR WHITE, et [then] rejoint PANTERA. Même avant de faire leur changement avec ‘Cowboys de l’enfer’, les «Power Metal» l’album a été un bond important pour eux [Laughs]… C’est probablement mon préféré PANTERA record. Il était également un grand fan de la nôtre, mais a également contribué à nous aider à bâtir notre popularité dans la région de Dallas / Fort Worth parce qu’il était une personne si influente là-bas. Il a écouté notre démo. Il nous a tourné beaucoup de monde. Je lui en suis reconnaissant. Nous restons amis à ce jour. Il y a un respect mutuel et une influence que nous avons probablement l’un sur l’autre. “

En 2013, Anselmo a nié EXHORDER a été une influence majeure sur PANTERAson, racontant Examiner.com: “C’est absolument faux. EXHORDER était un groupe de tueur, ne vous méprenez pas. Et pour leur temps sur la scène locale à la Nouvelle-Orléans en 1988, en ce qui concerne le niveau de compétence, ils ont vraiment amélioré le jeu pour tout le monde. À ce jour, je suis toujours de très bons amis avec leur chanteur, qui est maintenant le chanteur de DIFFICULTÉ. Kyle et je viens de la même école de chant de heavy metal – Rob Halford, Don Doty de ANGE NOIR, et Tom Araya – donc il y a des similitudes entre nous, mais musicalement, je ne l’entends pas du tout. “

Dans une interview de 2007 avec Midwest Metal, Kyle abordé la possibilité que EXHORDER inspiré PANTERAL’approche la plus agressive du début des années 90, en disant: «Ce que je déteste le plus de ce sujet, c’est à quel point nous sommes menottés à leur succès. Ils nous ont arnaqués? Peut-être. Était-ce délibéré? Peut-être. Ont-ils été influencés par nous? Certainement. Ont-ils travaillé beaucoup plus durement que nous? Absolument. Le dossier est clos. “

Le mois dernier, EXHORDER chemins séparés avec son guitariste fondateur Vinnie LaBella. Plus tard, les autres membres du groupe ont publié une déclaration disant qu’ils rempliraient leurs “obligations de tournée et d’enregistrement pour 2020 et au-delà”.

Thomas est désormais le seul membre fondateur de EXHORDER, qui a sorti son premier album en 27 ans, “Pleurer le ciel du Sud”, en septembre dernier via Dossiers d’explosion nucléaire. Le groupe est complété par Jason Viebrooks (PAÏEN) à la basse, Marzi Montazeri (ex-SUPERJOINT RITUAL, PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLEGAUX) à la guitare et Sasha Horn (INTERDIT) sur des tambours.

