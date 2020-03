Eyehategod déchire le “ Bumbling Dolt ” Donald Trump, annule les trois derniers spectacles de la tournée européenne

EYEHATEGOD a abandonné les trois derniers spectacles de sa tournée européenne en raison de la pandémie de coronavirus qui se propage à travers le monde.

Le groupe a annoncé l’annulation via une déclaration publiée sur son site officiel Facebook page.

EYEHATEGOD a écrit: “C’est avec beaucoup de regret que EYEHATEGOD a dû annuler les trois derniers concerts de notre récente tournée; Kiev, Saint-Pétersbourg et Moscou.

“Nous n’avons pas d’excuses assez grandes et nous sommes désolés pour nos fans ukrainiens et russes, mais la possibilité d’être empêché de rentrer chez eux pendant 30 jours n’aurait pas été financièrement possible pour le groupe.

“Encore une fois, nos plus sincères excuses, mais nous espérons que vous comprenez notre situation. Merci.”

Le même statemement a également été partagé via le chanteur Mike IX Williamsest personnel Facebook page, mais avec la phrase supplémentaire suivante: “Avec la panique et les situations changeant à la minute qui suit D.Trump a annoncé l’interdiction des voyages internationaux, nous avons décidé de prendre une décision avant qu’il ne soit trop tard. “

AtoutL’annonce mercredi d’une interdiction de voyager aux États-Unis en provenance de 26 pays européens a provoqué le chaos dans les aéroports européens alors que les Américains, craignant d’être pris dans l’interdiction, ont tenté de rentrer tôt.

Atout blâmé l’Europe pour la propagation de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, déclarant: “L’Union européenne n’a pas pris les mêmes précautions et n’a pas limité les voyages en provenance de Chine et d’autres points chauds. En conséquence, un grand nombre de nouveaux clusters aux États-Unis ont été semés par des voyageurs en provenance d’Europe. ”



