Eyehategod Frontman: «Nous sommes comme des bactéries. Nous continuons de grandir et nous ne partirons pas »

Dans une conversation avec J. Vuorela Interviews avant EYEHATEGODdu 14 février au Kulturhaus Astra de Berlin, Allemagne, chanteur Mike “IX” Williams a été demandé si les pionniers du métal des boues de la Nouvelle-Orléans avaient la moindre idée qu’ils aidaient à créer un nouveau style de métal pendant leurs premières années. Le groupe en 1990 “Au nom de la souffrance” et 1993 “Prenez au besoin pour la douleur” les albums studio sont considérés comme leurs œuvres phares et sont souvent cités comme les piliers du son des boues américaines aux côtés BAIN ACIDE, BUZZOV * EN et CROWBAR.

“Non pas du tout,” Mike dit (voir la vidéo ci-dessous). “Non. Et je sais que j’ai été enregistré avant de dire que je n’aime même pas le terme” boue “. Je n’y vois vraiment aucun intérêt, mais je comprends. C’est une façon d’expliquer un genre de musique. Nous ne sommes qu’un groupe de rock and roll si je vole ça à Lemmy [[Kilmister, MOTÖRHEAD]. Il vient de dire MOTÖRHEAD est un groupe de rock and roll et je pense que nous. Je ne nous mettrais dans aucune catégorie. Mais à l’époque où nous faisions ce groupe, nous voulions juste faire un groupe qui sonnait comme des groupes que nous aimions. Il y a de l’influence de toutes sortes de choses. Nous tous en tant qu’individus, moi et Jimmy [[Tonnelle, guitare], qui sont les gars originaux du groupe, nous écoutons des musiques différentes totalement ensemble. Il y a tellement d’influences différentes qui entrent dans cela pour le faire sonner comme EYEHATEGOD. Nous ne nous sommes jamais assis et avons dit: «Faisons cela et faisons ce type de musique». Nous avons simplement pris nos influences et nous avons en quelque sorte couru avec. “

Williams a ensuite parlé du “secret” de EYEHATEGOD‘s 32 ans en tant que groupe, qui a été rempli de problèmes de toxicomanie et de longs délais entre les albums studio.

“Nous sommes trop stupides pour arrêter”, a-t-il dit. “C’est une chose. Je ne sais pas … nous sommes comme des bactéries. Nous continuons à grandir et nous ne partirons pas. Je suis sûr que certaines personnes veulent que nous partions. Je ne sais pas … nous aimons juste faire ce que nous faisons. C’est l’essentiel. Nous nous amusons toujours et nous l’aimons toujours. Nous avons toujours dit que quand ça cesse d’être amusant, ça ne sert à rien, mais c’est quand même génial. Nous aimons faire des tournées. arrêter depuis trois ans. Nous avons été partout de l’Amérique du Sud au Vietnam en passant par la Russie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et partout entre les deux et nous voulons continuer à le faire. C’est juste une chose non-stop. “

EYEHATEGODdernier album, une affaire éponyme, est sorti en 2014. Il est arrivé une décennie et demie après son prédécesseur, 2000 “Confédération des vies ruinées”.



