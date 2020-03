Fabriqué en Angleterre: «Cours de recyclage à Eltonia» d’Elton John

Les paroles étaient de Bernie Taupin, mais elles semblaient être spécialement personnalisées pour les premières expériences de Elton John: «J’ai été fabriqué en Angleterre à partir de muscle Cadillac», a chanté la superstar. «J’ai eu un père qui a démissionné, j’ai eu une mère qui m’aime / j’ai eu Little Richard et ce piano noir / Oh, cette douce Georgia Peach et le garçon de Tupelo. “

Les mots proviennent de la chanson titre de Made In England, sortie le 17 mars 1995 et d’une rareté en termes de réalisation d’un crédit de coproduction pour Elton lui-même et un pour le producteur californien Greg Penny. Le 24e album studio du chanteur, “il fait office de cours de perfectionnement à Eltonia”, écrit Ken Tucker dans Entertainment Weekly, ajoutant que l’album “récapitule pratiquement toutes les phases de sa carrière”.

«Rangs avec des œuvres classiques»

L’album avait été en grande partie enregistré un an plus tôt, au début de 1994, juste avant la sortie des nouvelles chansons d’Elton avec Sir Tim Rice sur la bande originale du Lion King. Au fur et à mesure que Made In England émergeait, le propre cercle de vie du chanteur flamboyant l’avait fait avoir 48 ans. “ Believe ”, le single solo de l’album nominé aux Grammy Awards, qui a précédé Made In England le 20 février, était une ballade de poids qui est devenu un hit du Top 15 au Royaume-Uni et aux États-Unis, dépassant également le palmarès Adult Contemporary aux États-Unis et frappant No .1 en Italie.

Le coproducteur Penny s’était fait un nom en tant que producteur de kd lang et avait travaillé avec Elton lorsqu’il a supervisé la version en couple des “Teardrops” de Womack & Womack, de John’s 1993. Duos album. Penny était, à la fascination des fans des anecdotes pop des années 60, lui-même fils de deux hitmakers, Sue Thompson, de la célébrité de “Sad Movies (Make Me Cry)”, et du célèbre country Hank Penny.

Made In England a également vu le redoutable Paul Buckmaster revenir dans le giron en tant qu’arrangeur pour la première fois depuis l’album A Single Man de 1978. Sur un album de titres entièrement composés d’un seul mot, à part ‘Made In England’ lui-même, le Grammy- l’arrangeur gagnant a ajouté sa touche sûre à quatre chansons, y compris le hit d’introduction et peut-être le plus grand joyau caché de l’album, «Belfast». La chanson atmosphérique («Je n’ai jamais vu d’endroit plus courageux») mettait en vedette Buckmaster conduisant son propre magnifique arrangement orchestral. L’accordéon de Teddy Borowiecki, les tuyaux et flûte de Paul Brennan et le violon de Dermont Crehan ont tous ajouté une texture sonore.

“Un album incroyablement fin”

“Man” arborait le compositeur-interprète britannique Paul Carrack sur les claviers, tandis que d’autres points forts de l’album incluaient le “S’il vous plaît” accrocheur et le “House” réfléchissant, ce dernier distingué par Robert Hilburn dans sa revue du Los Angeles Times. «Dans une œuvre dont la passion et le but pourraient bien avoir été inspirés par l’engagement parallèle de John et Taupin dans les projets de lutte contre le sida», écrit-il, «le point culminant est« House », une expression de la perte et du besoin qui se classe parmi les œuvres classiques telles que« Don ne laissez pas le soleil se coucher sur moi »et« ce soir ».»

L’arrangement supérieur des cordes et des cors sur «Latitude» a été réalisé par George Martin, propriétaire des studios AIR à Londres, où Made In England a été enregistré. De nombreuses années plus tard, ‘Please’ a été repris par Dolly Parton et Rhonda Vincent dans un style bluegrass pour le hommage multi-artistes 2018 Restauration: Réimaginer les chansons d’Elton John et Bernie Taupin.

Made In England a fait ses débuts (et a culminé) à la troisième place des charts britanniques, le 1er avril 1995, sur une période de 14 semaines; aux États-Unis, il a culminé au n ° 13, et a été certifié à la fois or et platine par la RIAA quelques semaines seulement après sa sortie, en mai 1995. C’était un album du Top 5 dans une grande partie de l’Europe, et est allé jusqu’au sommet de les cartes suisses et autrichiennes.

“Made In England est un très bel album”, a écrit Peter Galvin dans Rolling Stone. “Celui qui montre un artiste nouvellement engagé puisant dans l’essence de son flux créatif.”

