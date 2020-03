Face Without Fear Feat. Tripp Eisen, ancien guitariste de Static X: vidéo lyrique «Mon parasite»

La vidéo lyrique officielle de la chanson “Mon parasite” de VISAGE SANS PEUR, le nouveau groupe de rock industrielSTATIC-X et DOPE guitariste Tripp Eisen, peut être vu ci-dessous. Le clip a été créé par NotFallingStudios.com du Royaume-Uni.

Eisen est rejoint dans le groupe par Nick Sledge à la basse, Kenny “Mantis” Hoyt (CRUSHPILE) au chant, T.J. Cooke (MÉTHODIQUE) sur des tambours, et Dante à la guitare.

La première visite Eisen fait en Californie après STATIC-X chanteur Wayne StaticLe décès de 2014 a été un moment émouvant pour le guitariste. Le processus de deuil impliquait de passer du temps avec STATIC-X amis et associés comme Tony Campos. Il avait également renoué avec Ken Jay et ils ont partagé le choc et la tristesse de la mort du chanteur séparé. Ce voyage a inspiré Eisen pour écrire deux chansons qu’il a écrites dès son retour, “Route vers l’enfer” et “L’amour tue”. “Route vers l’enfer” est prévu pour le prochain STATIC-X album, mais certaines parties inutilisées de la chanson ont évolué en “Mon parasite”. VISAGE SANS PEUR avait joué une première version de “Route vers l’enfer”, mais avec Eisencollaborations de Campos et chanteur Xer0, la chanson a été abandonnée pour quoi Eisen inventé “Projet X”, ou ce qui est devenu “Régénération du projet”.

“Mon parasite” est la deuxième collaboration entre Eisen et Manteet propose une programmation par un artiste sonore chevronné Spydah, qui a fait plusieurs morceaux pour le groupe.

Eisen dit: “La chanson parle du type de personne qui s’accroche à une autre personne et aspire la vie, l’énergie et les finances de vous. Mais elle est aussi symbolique des parasites de la société qui se nourrissent des riches, des pauvres ou de quiconque peut agir en tant qu’hôte. Ce n’est pas un concept profond, mais c’est universel. “

Interrogé sur le moment de la chanson et le récent événement pandémique de coronavirus ou de COVID-19, Eisen a déclaré que “c’est une simple coïncidence et sans rapport”.

Formé en 2017 par Eisen, VISAGE SANS PEUR vous attire avec un travail de guitare granuleux mais poli, un échantillonnage électronique et des voix métalliques imprégnées d’un phrasé mélodique étonnamment raffiné. Dans leurs paroles, les concepts d’individualisme, de liberté et de liberté, ainsi que l’expérience universelle des relations humaines englobent leurs paroles. Le groupe s’inspire également du monde conceptuel et futuriste de Ayn rand, et c’est de là que vient le nom du groupe (“Atlas haussa les épaules: Partie II”, Chapitre 9: “Un visage qui ne portait aucune marque de douleur ou de peur … C’était un visage qui n’avait rien à cacher ou à fuir, un visage sans peur …”)

VISAGE SANS PEURLe spectacle en direct présente la valeur d’un album de matériel original, ainsi que quelques friandises pour les fans de Trippprojets précédents ainsi que quelques couvertures dynamiques mises à jour par ces artistes à LES BEATLES, RAMONES et MISFITS.

VISAGE SANS PEUR a fait ses débuts en direct en août dernier chez QXT à Newark, New Jersey. Eisen a fait son retour sur scène en octobre 2016 avec son groupe de hair-metal ROUGHHOUSE et ils ont joué une poignée de spectacles en tête d’affiche, ainsi que l’ouverture pour PANTHÈRE EN ACIER, entre autres.

Eisen – dont le vrai nom est Tod Rex Salvador – a gardé un profil relativement bas pendant plus d’une décennie depuis qu’il a purgé deux infractions sexuelles statutaires en 2005.

En octobre dernier, Eisen publié une déclaration qui tentait de remettre les pendules à l’heure sur son implication dans le STATIC-X retrouvailles et sa musique sur le prochain nouvel album “Régénération du projet”. Le groupe n’a pas encore répondu publiquement à Eisenles accusations.

VISAGE SANS PEUR a sorti son premier single, “Délivrance”, en décembre dernier.



