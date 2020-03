Facebook détiendrait une participation de 10% dans la société mère JioSaavn

Facebook envisage d’acheter une participation de 10% dans Reliance Jio, un important fournisseur de services de téléphonie cellulaire en Inde et la société mère du service de diffusion de musique populaire JioSaavn.

L’accord n’a pas encore été conclu, et ni Facebook ni Reliance Jio n’ont commenté publiquement la question. Selon des sources au courant des négociations, les sociétés avaient presque finalisé un contrat avant que la pandémie de coronavirus (COVID-19) n’interrompe les discussions correspondantes.

On ne sait pas encore à quel moment les pourparlers d’investissement entre Facebook et Reliance Jio reprendront. Vraisemblablement, les restrictions de voyage et les problèmes de coronavirus doivent disparaître avant que les cadres et les avocats ne se rencontrent à nouveau, du moins en personne. Aujourd’hui, l’Inde a entamé un verrouillage obligatoire et apparemment strict de 21 jours destiné à limiter la propagation du nouveau coronavirus et à réduire sa prévalence.

À ce jour, les médecins ont diagnostiqué plus de 700 cas de COVID-19 en Inde.

Reliance Jio, communément appelé simplement Jio, a lancé ses services de téléphonie cellulaire 4G très attendus en 2016. Aujourd’hui, plus de 370 millions d’Indiens souscrivent à ces services, et Jio s’est implanté dans les sphères du téléphone domestique, d’Internet et de la télévision. Reliance Jio appartient à Reliance Industries Limited, un conglomérat basé à Mumbai d’une valeur estimée à 140 milliards de dollars.

Notamment, Liberty Media, qui détient 71% de SiriusXM et un tiers de Live Nation, possède également une participation de 5% dans JioSaavn.

Il semble probable que Facebook vise davantage à se tailler une part plus importante du marché très lucratif de l’Inde qu’à poursuivre des géants du streaming musical comme Spotify et Apple Music via JioSaavn. La société californienne a manifesté peu d’intérêt pour la création d’un service de streaming musical, mais c’est la plateforme de médias sociaux la plus populaire en Inde, avec environ 260 millions d’utilisateurs nationaux à son actif.

JioSaavn, pour sa part, a recueilli plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels; ces chiffres, en coordination avec les quelque 150 millions d’utilisateurs mensuels vantés par Gaana, un service de streaming de musique indien concurrent, ont rendu relativement difficile pour Spotify d’établir une présence substantielle dans le pays. Plus de 84% des utilisateurs actifs de Spotify sont situés en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine.

Restez à l’écoute pour des mises à jour supplémentaires sur le potentiel accord Facebook-Reliance Jio.