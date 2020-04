Facebook dit que les émissions en direct payantes arrivent bientôt

Facebook apporte des modifications à sa plateforme de diffusion en direct pour permettre aux artistes de monétiser leurs performances.

D’autres changements à Facebook Live incluent le retour de Live With, permettant aux co-hôtes de se joindre. Ces flux en direct peuvent également être intégrés dans des pages d’événements en ligne uniquement. Malgré les changements, nous ne savons pas comment le système de paiement Facebook Live fonctionnera ni quels seront les taux de commission.

Twitch partage ses revenus publicitaires et d’abonnement 50/50 avec des streamers. Cela signifie que pour chaque abonnement de 4,99 $, les streamers en direct gagnent 2,50 $. La fonctionnalité d’abonnement aux chaînes de YouTube est un peu plus généreuse, avec une répartition 70/30 favorisant le créateur de contenu. Malheureusement, vous avez besoin d’une chaîne YouTube avec plus de 100 000 abonnés avant de pouvoir utiliser la fonction d’adhésion à la chaîne.

Les limitations des autres plateformes de streaming laissent Facebook Live ouvert à une large adoption.

C’est si les taux de commission sont acceptables. Actuellement, les liens vers des dons sont en direct sur des flux qui profitent aux groupes à but non lucratif. Facebook annonce qu’il annoncera plus de détails sur son plan de monétisation de flux plus tard.

Twitch a connu une croissance explosive fin mars et avril, les musiciens ayant perdu du travail pendant l’épidémie. Le site de diffusion en direct s’est même associé à SoundCloud pour accélérer le profil des artistes vers le statut d’affilié pour la monétisation. La croissance du streaming en direct devient désormais un élément essentiel de la façon dont les artistes se soutiennent pendant l’épidémie.

“Pour soutenir les créateurs et les petites entreprises, nous prévoyons d’ajouter la possibilité pour Pages de facturer l’accès aux événements avec des vidéos en direct sur Facebook – des performances en ligne aux cours en passant par les conférences professionnelles”, indique l’annonce de Facebook.

Il semble que n’importe qui puisse créer un abonnement payant. Cela signifie que des cours de guitare, un coaching de chant et des sessions en direct pourraient bientôt être disponibles en ligne. Facebook expérimente également l’ajout de fonctionnalités de don aux flux en direct Instagram pour rivaliser avec Twitch et YouTube.