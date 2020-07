Facebook ferme le clone de TikTok «Lasso» pour se concentrer sur Instagram

Facebook ferme son clone TikTok «Lasso» le 10 juillet.

Cette décision intervient après que plusieurs fonctionnalités de type TikTok ont ​​récemment fait leur chemin sur Instagram. Une nouvelle fonctionnalité ‘Reels’ a gagné en popularité au Brésil avant d’être étendue ailleurs. Les créateurs en France et en Allemagne peuvent désormais créer des clips de 15 secondes appelés ‘Reels’ qui présentent une suite d’outils de montage vidéo.

Mercredi, les utilisateurs de Lasso ont commencé à recevoir des notifications de la disparition imminente de l’application.

« Une mise à jour: Lasso ferme ses portes le 10 juillet. Allez ici pour savoir comment enregistrer vos vidéos », indique une notification mobile envoyée aux utilisateurs. Facebook n’a pas fait grand-chose pour promouvoir l’application dans les pays limités où elle a été lancée.

L’application a permis aux utilisateurs iOS et Android de créer des vidéos de synchronisation labiale de 15 secondes. Il utilisait la vaste bibliothèque musicale de chansons sous licence de Facebook – mais l’application n’a jamais décollé en dehors du Mexique. Un porte-parole de Facebook a confirmé l’arrêt dans une déclaration à PCMag.

«Nous plaçons plusieurs paris sur notre famille d’applications pour tester et apprendre comment les gens veulent s’exprimer. L’un de ces tests a été Lasso, notre application vidéo autonome, que nous avons décidé de fermer et de supprimer de tous les magasins d’applications le 10 juillet », a déclaré le porte-parole de Facebook. « Nous remercions tous ceux qui ont partagé leur créativité et leurs commentaires avec nous, que nous chercherons à intégrer dans nos autres expériences vidéo. «

Pour traduire cette déclaration en langage non corporatif, Facebook a réalisé qu’il était difficile de créer une nouvelle application à partir de zéro. Il est beaucoup plus facile de copier des fonctionnalités innovantes existantes et de les ajouter à vos applications déjà populaires avec une base d’utilisateurs établie.

Facebook est connu à ce sujet, copiant la fonctionnalité « Histoires » de Snapchat et maintenant les vidéos TikTok en tant que « Reels ». Facebook a même copié la croissance fulgurante de Zoom pendant la pandémie avec son nouveau concept de chat en groupe Rooms.

Lasso n’est même pas la seule application de copie que Facebook tue ce mois-ci.

L’arnaque Pinterest Hobbi fermera également aux côtés de Lasso le 10 juillet. Hobbi n’a jamais cassé 10 000 téléchargements au cours des quelques mois où il était disponible. Les utilisateurs ont reçu la même notification que les utilisateurs de Lasso ont vu au sujet de sa disparition imminente. Hobbi a imité de nombreuses fonctionnalités Pinterest, telles que l’organisation du conseil d’administration pour des projets personnels.

« Nous nous attendons à devoir fermer les applications lorsqu’elles ne se propagent pas », a déclaré un porte-parole de Facebook à propos de la fermeture de Hobbi. « Mais nous espérons également tirer parti de ces expériences pour créer de meilleures applications plus intéressantes à l’avenir. »

Oui, Facebook apprendra à lever la «prochaine grande fonctionnalité» et à la copier sur Facebook, Instagram ou WhatsApp.