Facebook investit 5,7 milliards de dollars dans la société mère JioSaavn

Facebook a officiellement investi 5,7 milliards de dollars dans la société mère JioSaavn Reliance Jio.

Conglomérat Reliance Industries Limited (qui détient Jio Platforms / Reliance Jio) a confirmé l’accord ce matin. L’achat de plusieurs milliards de dollars de Facebook “se traduira par une participation de 9,99%”, par Reliance, avec Jio Platforms évalué à environ 66 milliards de dollars (bien que le chiffre fluctue en tandem avec le taux de conversation entre la roupie indienne et le dollar américain).

À la fin du mois dernier, l’intention de Facebook d’acheter 10% des plates-formes Jio a été révélée, mais le processus d’investissement a été retardé par la crise des coronavirus. De toute évidence, cependant, Facebook et Reliance Industries ont surmonté les difficultés de communication et de logistique pour finaliser rapidement l’accord.

Lundi, l’Inde a commencé à assouplir certaines de ses mesures de verrouillage des coronavirus. À ce jour, les professionnels de la santé ont diagnostiqué environ 20 500 cas nationaux de COVID-19.

Reliance Jio / Jio Platforms est un important fournisseur de services Internet et de téléphonie mobile en Inde, avec plus de 370 millions d’abonnés à son actif. Sa filiale plate-forme musicale JioSaavn, quant à elle, résulte de la fusion 2018 de JioMusic et Saavn. La plate-forme de streaming de musique freemium compte plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois, selon les chiffres publiés l’année dernière; le total réel des utilisateurs a probablement augmenté depuis ce point.

S’adressant à l’investissement considérable de Facebook, le président et directeur général de Reliance Industries, Mukesh Ambani, a déclaré: «Nous tous à Reliance sommes donc touchés par l’opportunité d’accueillir Facebook comme notre partenaire à long terme en continuant de croître et de transformer l’écosystème numérique de l’Inde pour le bénéfice. de tous les Indiens. “

La valeur des actions de Reliance a augmenté d’environ 10% après l’annonce de la nouvelle participation de Facebook, élevant ainsi Mukesh Ambani au sommet de la liste des individus les plus riches d’Asie.

Le fondateur de Tencent, Ma Huateng, occupe désormais la deuxième place, avec une valeur nette estimée à environ 39 milliards de dollars; Le co-fondateur d’Alibaba, Jack Ma, et ses 37 milliards de dollars (donner ou prendre un milliard) occupent la troisième place. Ambani vaut environ 50 milliards de dollars.