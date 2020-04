Facebook prévoit de permettre aux artistes de facturer l’accès en direct

Facebook a annoncé des changements radicaux à sa plate-forme Facebook Live, y compris des plans pour permettre aux artistes de facturer l’entrée aux concerts en direct. D’autres changements incluent le retour de Live With, qui permet aux co-hôtes de rejoindre un flux, et l’intégration de livestreams dans des pages d’événements en ligne uniquement.

La société n’a pas détaillé le système de paiement Facebook Live ni quand il entrera en vigueur, son taux de commission reste donc à voir. Dans le même plan, des événements tels que des cours et des conférences pourront également percevoir le paiement. Entre-temps, des liens ont été activés pour les flux bénéficiant aux organisations à but non lucratif, selon l’annonce. Une fois atteint par Pitchfork, un porte-parole de Facebook a déclaré que la société annoncerait plus de détails sur l’entreprise lorsqu’elle les aurait.

L’industrie des concerts en ligne a été forcée de surmener au milieu de l’épidémie de coronavirus, avec des artistes à travers le spectre des concerts en streaming en direct, généralement gratuitement. Des plates-formes telles que Stagelt offrent des options de paiement et de pourboire, tandis que certains artistes, dont Erykah Badu, ont trouvé des moyens de facturer l’accès via des canaux conventionnels comme Instagram et YouTube.

