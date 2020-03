Facebook quitte SXSW 2020 – L’événement n’a pas été annulé, selon les organisateurs

Suivant l’exemple de Twitter, Facebook s’est retiré du Sud par le Sud-Ouest (SXSW) 2020. Malgré cela, les organisateurs de l’événement disent que le méga-festival se poursuivra comme prévu, malgré les préoccupations nationales et internationales croissantes concernant le coronavirus (COVID-19).

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, devait être un «conférencier vedette» au SXSW 2020, qui devrait provisoirement commencer le 13 mars et se terminer le 22 mars. Cependant, l’homme de 43 ans a annoncé hier que, conformément à une limite à l’échelle de l’entreprise sur les voyages d’affaires et événements non essentiels, il ne ferait pas de comparution.

Le retrait annoncé de Facebook a été confirmé aujourd’hui. Le PDG Mark Zuckerberg et plusieurs employés de Facebook avaient été réservés pour apparaître à SXSW et organiser plusieurs événements. Comme on pouvait s’y attendre, les craintes liées aux coronavirus ont été citées comme la cause de l’annulation; le géant des médias sociaux avait précédemment annulé sa conférence F8 pour la même raison.

En plus de ces revers notoires, plus de 32 000 personnes concernées ont signé une pétition exhortant les planificateurs de SXSW à reprogrammer leur festival très populaire d’Austin, au Texas; au total, SXSW 2019 a attiré plus de 400 000 participants.

Bien que SXSW n’ait pas répondu directement à la pétition, ils ont publié une autre mise à jour le 2 mars. Le message a réitéré que SXSW coopère avec les autorités sanitaires (principalement Austin Public Health), et que l’événement de plusieurs jours “fait de la sécurité une priorité absolue”. Auparavant, les supérieurs de SXSW ont déclaré qu’ils n’avaient pas reçu un nombre inhabituel d’annulations de la part des détenteurs de tickets.

Facebook, Twitter et les signataires de la pétition ne sont pas les seuls à avoir modifié leurs plans en raison de l’épidémie de COVID-19.

BTS, Green Day et Stormzy ont modifié leurs horaires de tournées en réponse à la propagation mondiale continue de l’infection.

Ce matin, des dirigeants pharmaceutiques ont rencontré le président Trump à la Maison Blanche et ont déclaré qu’un traitement contre les coronavirus pourrait être prêt à être distribué dès août. Des cas de COVID-19 ont été signalés dans plusieurs États américains, avec une paire de décès dus à l’infection émergeant dans l’État de Washington au cours du week-end.

Au total, les décès aux États-Unis sont estimés à 6 à ce jour (mardi) matin, avec la Californie, New York et l’État de Washington parmi les personnes touchées.

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a déclaré que les Américains devraient «penser à éviter les grands événements et les rassemblements» – des conseils soutenus par des responsables de la santé et informant l’interdiction des grands rassemblements dans des pays comme la Suisse et la France.