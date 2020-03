Faites le moi savoir! Erlend Oye a fait le tour du Mexique et a donné un mini concert

Avant la rencontre de The Whitest Boy Alive, des milliers de Mexicains attendaient qu’Erlend Oye dans notre pays entende à nouveau sa voix accompagnée de sa guitare. Et en tant que bons fans, nous avions déjà des dates bien espacées pour que nous puissions le voir à Pa’l Norte le 20 mars et à Vaivén le 28.

Mais apparemment, le Norvégien préféré des Mexicains s’est présenté et a donné un mini-concert privé à La Roma Records cet après-midi.

Oui … Ce n’est pas une blague. Devant un public de pas plus de 30 ou 40 fans chanceux, Erlend a pris sa guitare, s’est assis dans un groupe en plein air et s’est aventuré quelques tours de The Whitest Boy Alive en version acoustique comme “1517”. Certes, nous ne savons pas ce que faisait le Güero dans ces régions. La même chose et il voulait des tacos ou l’équivalent et est venu profiter de notre temps délicieux. Ce que nous savons, c’est qu’ici, vous serez toujours les bienvenus.

Après avoir raflé de bons accords que nous aimons tant, il a donné une petite conférence pour raconter des histoires que peu de gens ont eu l’occasion d’entendre. Mais ne nous inquiétons pas, très prochainement nous l’aurons à côté de Marcin, Sébastien et Daniel sur une scène géante avec le coucher du soleil éclairant leurs instruments.

Dans d’autres et excellentes nouvelles, The Whitest Boy Alive a annoncé qu’il sortira bientôt une nouvelle chanson. Cette annonce a été faite via leur compte Facebook officiel dans lequel ils ont déclaré: “Il y a des rumeurs selon lesquelles nous allons sortir une nouvelle chanson, c’est vrai!” Cette nouvelle chanson, toujours sans nom ni date de sortie, deviendrait le prochain matériau de The Whitest Boy Alive depuis leur sortie dans les Rules 2009, leur deuxième album studio rempli de rôles tels que “Intentions”, “Timebomb” et “High On Les talons. “