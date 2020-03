Faites partie du clip de Happy Days de Blink-182

Blink-182 demande aux fans auto-isolants du monde entier de faire partie de leur prochaine vidéo pour «Happy Days», de leur nouvel album, Nine. Dans les publications sociales du week-end, le groupe a encouragé les followers à partager des vidéos qui documentaient leurs activités tout en s’isolant au milieu de la crise COVID-19.

«Êtes-vous coincé à la maison? C’est une période sans précédent qui fait que tout le monde souhaite des jours heureux, nous avons donc eu une idée. Faisons un clip vidéo pour montrer comment vous passez votre temps de distanciation sociale “, a annoncé le groupe sur le formulaire de soumission. “Montrez-nous ce que vous faites – chant, cuisine, lavage excessif des mains, tentative de danses TikTok – nous voulons tout voir !! Envoyez vos clips vidéo et nous utiliserons nos favoris pour créer une vidéo pour “Happy Days”. ” Le groupe a également offert des paroles et de la musique au single, ce qui encouragera, espérons-le, certaines vidéos inspirées de synchronisation labiale.

“Happy Days” ne pourrait pas être un meilleur hymne pour ces jours incertains, offrant un message pour persévérer lorsque les temps sont durs. “Hé, gamin, ne quitte pas encore ton rêve éveillé / Je sais que tu te sens enfermé dans le froid / On dirait que tu es perdu et seul”, commence la chanson, tandis que le refrain fait référence aux “murs d’isolement”.

Plus tôt ce mois-ci, le leader Mark Hoppus a tweeté sur les précautions de sa famille pour rester en bonne santé et a encouragé les autres à s’isoler afin de ralentir la propagation du coronavirus.

«Nous sommes tous les trois heureusement en bonne santé et forts, mais nous avons des membres de la famille qui sont plus âgés et dont le système immunitaire est compromis», a écrit Hoppus. «Nous avons de chers amis dont le système immunitaire est affaibli. Il y a des gens que nous n’avons jamais rencontrés qui ne pourraient pas lutter contre le virus, alors nous faisons notre part pour ralentir la propagation. Le meilleur résultat possible est que rien ne se passe, ce qui nous semblera avoir largement réagi, ce qui est paradoxal, mais nécessaire. Faites de votre mieux et prenez soin les uns des autres. »

En plus de promouvoir Nine en 2019, qui marque le huitième album studio de Blink-182, le groupe célèbre également le 20e anniversaire de son classique pop-punk révolutionnaire, Lavement de l’État, qui propose des succès de signature tels que “Quel est mon âge encore?” et “Toutes les petites choses”.

Pour en savoir plus, visitez le site officiel.