Faith No More annonce d’autres dates de tournée européenne

FOI PLUS, qui a récemment annoncé ses premiers concerts européens en cinq ans, a prolongé le trek, en ajoutant des spectacles à Stuttgart, Berlin, Amsterdam, Milan et Zurich.

Jusqu’à présent, les dates suivantes ont été annoncées:

09 juin – Manchester, Royaume-Uni – O2 Apollo



10 juin – Manchester, Royaume-Uni – O2 Apollo



11 juin – Glasgow, Royaume-Uni – O2 Academy



13 juin – Punchestown, Irlande – Sunstroke Festival



15 juin – Birmingham, Royaume-Uni – Birmingham Academy



16 juin – Londres, Royaume-Uni – O2 Academy Brixton



17 juin – Londres, Royaume-Uni – O2 Academy Brixton



19 juin – Dessel, Belgique – Graspop Metal Meeting



20 juin – Clisson, France – Hellfest Open Air



22 juin – Stuttgart, Allemagne – Schleyerhalle



23 juin – Berlin, Allemagne – Mac Schmeling Halle



26 juin – Oslo, Norvège – Tons Of Rock



28 juin – Helsinki, Finlande – Tuska Open Air



03 juil. – Amsterdam, Pays-Bas – AFAS Live



04 juillet – Werchter, Belgique – Rock Werchter



06 juil. – Milan, Italie – Festival d’été de Milan



07 juil. – Zurich, Suisse – Halle 622



10 juillet – Lisbonne, Portugal – NOS Alive



11 juillet – Madrid, Espagne – Mad Cool Festival

FOI PLUSLes spectacles du printemps 2020 arriveront cinq ans après la sortie du célèbre album de retrouvailles du groupe, “Sol Invictus”.

FOI PLUS réunis initialement pour des tournées en 2009, douze ans après la publication de son précédent studio, “Album de l’année”, et a suivi avec les informations susmentionnées “Sol Invictus”.

FOI PLUS claviériste Roddy Bottum a récemment déclaré qu’il n’était pas prévu que le groupe enregistre de nouvelles musiques.

“Je pense que nous sommes tous à un âge ou à un moment de notre vie, où regarder en arrière ce que nous avons fait est un endroit où il fait bon vivre”, a-t-il déclaré. Kerrang! magazine. Je suis super fier de ce que nous avons fait d’une manière que je n’ai jamais connue auparavant. Je pense qu’il y a peut-être quelques années, c’était un peu sale, comme si nous profitions du monde en allant simplement là-bas et en jouant de vieilles chansons, mais pour une raison quelconque, je suis dans un endroit différent avec ça en ce moment. Je pense que notre héritage parle de lui-même de la façon dont le monde est en ce moment. C’est rafraîchissant et il est tout à fait provocateur de se jeter à nouveau dans le monde. C’est un bon exemple de gauchisme excentrique, si vous voulez. “

Roddy a continué en disant que FOI PLUS Le retour de “s’est en fait fait attendre”.

“Je pense que nous étions tous au point collectivement où nous nous sentions comme ce que nous avions fait il y a cinq ans dans la réforme, et l’enregistrement et la tournée subséquents de cet enregistrement[le[the«Sol Invictus» album], était une tâche inachevée “, a-t-il expliqué.” Il y avait des endroits où nous ne sommes pas allés, des choses que nous n’avons pas faites et des façons que nous aurions aimé jouer mais que nous n’avions pas faites. L’option de recommencer était toujours là, mais cela nous a en quelque sorte pris du temps pour savoir comment nous voulions le faire et quelle était la motivation pour aller de l’avant. “

En 2018, Bas dit qu’il avait travaillé sur de nouveaux documents avec son FOI PLUS coéquipiers Mike Bordin et Billy Gould, affirmant que le trio se réunissait régulièrement “dans l’espoir de faire avancer les choses et de faire de la nouvelle musique”.

Il y a trois ans, FOI PLUS chanteur Mike Patton Raconté Full Metal Jackieémission de radio diffusée au niveau national selon laquelle le groupe était “en pause prolongée”. Il a ajouté: “Et si quelque chose se produit, cela se produira naturellement et naturellement. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. J’ai l’impression que nous avons fait pencher la balance un peu. Mais nous verrons. Qui sait? J’ai appris ma leçon pour ne pas dire non. “

Patton a souligné qu’il n’a pas fermé la porte à de futurs spectacles avec FOI PLUS. “C’est une de ces choses. C’est un peu comme aller à une réunion de famille, et tu t’entends bien avec ton oncle, puis tu te dis” Oh, on va aller au prochain barbecue. D’accord. ‘” il a dit. “Je veux dire, c’est vraiment comme ça avec nous.”

Chuck Mosley, qui a chanté sur FOI PLUSLes deux premiers albums, sont décédés en novembre 2017 “à cause de la maladie de la dépendance”, selon un communiqué de sa famille. Il avait 57 ans.

Crédit photo: Jimmy Hubbard