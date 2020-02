Faith No More et Korn annoncent une tournée

Korn et Faith No More ont annoncé une tournée en tête d’affiche en Amérique du Nord. Leurs spectacles prennent ensemble cet été, à partir du 7 Août au Pepsi Center de Denver. Consultez l’affiche ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Korn a sorti son dernier LP, The Nothing, en septembre 2019.

Le dernier album de Faith No More était Sol Invictus de 2015, qui était leur premier album depuis 1997. Toujours en 2015, ils ont réédité The Real Thing en 1989 et Angel Dust en 1992.

Lisez l’article de Pitchfork de 2015 «Perennially Contentious: The Return of Faith No More».

