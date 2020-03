Faith No More Keyboardist Roddy Bottum: «Faites de la musique, lisez, soyez créatif et aimez aussi fort que vous le pouvez»

FOI PLUS claviériste Roddy Bottum a exhorté ses fans à lire et à faire preuve de créativité lorsqu’ils sont à la maison en raison de la pandémie de coronavirus.

Plus tôt dans la journée (samedi 28 mars), Bas a pris son Twitter d’écrire: “Comment allez-vous, mon peuple. Aimez chacun de vous. Nous respirons, nous persévérons et nous traversons cela ensemble. Jour après jour. Grand grand grand grand amour, xo.

“Je me sens amer de fuir NYC. J’ai traversé le pays en toute sécurité avec l’homme. Nous avons fabriqué un désinfectant pour les mains à Tulsa et l’avons appliqué à chaque étape du processus. Continuez à le faire et ne touchez pas vos visages!

“L’auto-isolement est réel, les gens. Je suis isolé depuis près de trois semaines. Faites de la musique, lisez, soyez créatif et aimez aussi fort que vous le pouvez. Partageons des choses. Je crée et partagerai bientôt.

“En attendant, regardez ça …. J’ai fait un disque avec mes amis français, HIFIKLUB. Notre record sort dans un moment, ça s’appelle Les choses que nous avons perdues dans le feu. Voici une chanson d’elle appelée David dit. C’est une chanson sur David Wojnarowicz. “

À la fin de cette semaine, plus de 50% de la population américaine sera officiellement invitée à rester chez elle alors que le pays est aux prises avec la propagation rapide du nouveau coronavirus. Les gouverneurs de 24 États ont émis des ordonnances de fermeture de la plupart des entreprises.

Il y a eu à ce jour plus de 660 000 cas confirmés et plus de 30 000 décès dans le monde, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Novembre dernier, FOI PLUS a annoncé ses premières performances live en une demi-décennie.

Avant l’épidémie de coronavirus, FOI PLUS était censé reprendre la route au printemps, cinq ans après la sortie du célèbre album de retrouvailles du groupe, “Sol Invictus”.



