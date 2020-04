Falling In Reverse Le guitariste Derek Jones est mort à 35 ans

TOMBER EN INVERSE guitariste Derek Jones est décédé à l’âge de 35 ans.

Son décès a été confirmé par le chanteur Ronnie Radke, qui a tweeté quatre photos de Jones plus tôt dans la journée et comprenait le message suivant: “Je n’oublierai jamais quand tu m’as récupéré de la prison dans TOMBER EN INVERSE. Votre esprit sera intimement lié à la musique que j’écris pour toujours. Repose en paix Derek Jones. Mon coeur est brisé.”

Jones rejoint TOMBER EN INVERSE en 2010 et apparaît sur les quatre albums du groupe.

Avant de vous connecter avec TOMBER EN INVERSE, Jones était membre de l’acte hardcore UN SOURIRE DES TRANCHÉES.

Novembre dernier, Jonesla fiancée, Christina Cetta, est décédé après une bataille contre le cancer.

Après Cettale cancer est revenu en mars 2019, Jones a lancé une campagne GoFundMe pour recueillir 100 000 $ nécessaires à son traitement. TOMBER EN INVERSE a donné des chemises spéciales aux fans qui ont fait un don.

À l’époque, Derek a déclaré Christina: “Elle est ma vie et la meilleure chose qui puisse m’arriver. Nous sommes ensemble depuis 10 ans et j’ai hâte d’en avoir 100 de plus ensemble.”



