Fallon, Seth Meyers, production de Colbert suspendue au milieu d’une épidémie de coronavirus

NBC suspend la production de The Tonight Show avec Jimmy Fallon et Late Night With Seth Meyers à partir de demain (13 mars). Les suspensions font suite à l’épidémie de coronavirus (COVID-19), et se poursuivront par l’interruption prévue du réseau, qui était prévue pour la semaine du 23 mars.

CBS a également annoncé que la production de The Late Show With Stephen Colbert avait été interrompue la semaine prochaine. Un hiatus était déjà prévu pour la semaine du 23 mars, et le spectacle devrait provisoirement revenir le 30 mars.

Avant le report, The Tonight Show avec Jimmy Fallon diffusera un épisode original aujourd’hui (12 mars) sans public. Late Night With Seth Meyers n’a pas enregistré un nouvel épisode aujourd’hui.

Trouvez une liste des événements culturels touchés par l’épidémie de coronavirus ici.

.