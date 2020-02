Fan conçoit un TOEGO LEGO impressionnant qui peut être fabriqué

Que ce soit fait! Il n’y a rien à penser! Fan d’outils très créatif et visionnaire, il a conçu un ensemble LEGO incroyablement précis et amusant. Un nous sommes sûrs que plus d’un achèterait pour votre collection. Le meilleur de tous: avec votre aide, vous avez la possibilité de créer un vrai produit LEGO.

Dans le cadre des initiatives que LEGO lance à ses fans pour créer de nouveaux designs, Un participant connu sous le nom d’utilisateur «blocksandmocs» a créé un ensemble LEGO avec les figures des quatre membres TOOL et une mise en scène impressionnante. C’est vrai, “blocksandmocs” ne se limitait pas seulement aux musiciens que nous aimons tant, mais incluait également la scène complète.

Le chanteur Maynard James Keenan est représenté avec le look indéniable du mohawk qui a fait du sport pendant la tournée du groupe à l’appui de leur nouvel album, Fear Inoculum. Le batteur Danny Carey est représenté portant un uniforme des Lakers de Los Angeles avec «24» par Kobe Bryant devant. Cependant, il ne pouvait pas être considéré comme un hommage post-mortem, car il convient de noter que l’image a été chargée en décembre, avant la mort tragique de la star dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier. Carey est un grand fan des Lakers et a porté plusieurs fois les maillots de l’équipe sur et en dehors de la scène.

Depuis le téléchargement de son idée sur la page LEGO, “blocksandmocs” a atteint un peu plus de 2000 fans qui veulent avoir cette idée. S’il atteint 10000, le design est revu par des experts LEGO avec la possibilité qu’il soit fabriqué et atteigne les magasins. Soutenons!

Dans la proposition, «blocksandmocs» a écrit ce qui suit sur l’inspiration pour concevoir l’ensemble d’outils LEGO: «Ce projet est un hommage au légendaire groupe de rock Tool. J’ai été inspiré par l’accomplissement récent d’une longue attente, (13) ans (d’attente) que Tool sortira un nouvel album. Tool m’a accompagné tout au long de ma vie, en tant que partie importante et intégrante de la bande originale de ma vie, à ce jour. »

Pour que cela devienne une réalité, vous devez entrer sur le site LEGO Ideas, créer un compte (un peu ennuyeux) et voter. La vérité en vaut la peine!