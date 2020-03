Fanzines: plus d’informations que nécessaire

L’indice est vraiment dans le titre ici: pour définir «fanzine», vous avez simplement besoin des mots «fan» et «magazine». Le résultat est un mot à la mode pratique qui, pendant des décennies, a été utilisé comme terme fourre-tout pour décrire les fanzines: publications non professionnelles et non officielles produites par des fans pour d’autres fans d’un artiste ou d’un genre musical spécifique.

De tels opus auto-compilés n’ont pas toujours été perçus de manière positive par le grand public. Traditionnellement circulant soit gratuitement, soit pour des frais nominaux (principalement engagés pour compenser les frais de port et / ou d’impression de base), les fanzines sont souvent assimilés à des amateurs vêtus d’anorak armés de réserves d’agrafes, de letraset, de bâtons de colle et d’un enthousiasme débridé. Pourtant, leur importance ne doit pas être sous-estimée, car même les écrivains rock devenus des auteurs estimés tels que Greil Marcus, Dave Marsh et Danny Baker se sont d’abord fait les dents, contribuant à une variété de ces petites brochures, mais résolument idéalistes.

Historiquement, cependant, les fanzines ne sont en aucun cas exclusifs au rock’n’roll. Dès 1930, un fanzine de science-fiction, The Comet, a été publié par le Science Correspondent Club amateur de Chicago; cependant, en tant que phrase largement acceptée, «fanzine» n’a été officiellement inventé que par le champion d’échecs américain et passionné de science-fiction Russ Chauvenet dans l’édition d’octobre 1940 de ses propres détours. Également disponibles bien avant les premiers fanzines de musique rock, les zines de films d’horreur tels que les populaires Gore Creatures de Gary Svehla ont commencé à apparaître à la fin des années 50 et au début des années 60 comme un spin-off de l’explosion du fandom de science-fiction.

Bien qu’il ait rapidement attiré des annonceurs rémunérés et une large distribution en kiosque, le premier magazine de rock sérieux en Amérique du Nord, Crawdaddy !, a théoriquement commencé au format fanzine, car son éditeur, Paul Williams, a initialement écrit la plupart du contenu personnellement et a payé moins de 40 $ pour tout presser. 500 exemplaires de son premier numéro, imprimé sur papier polycopié début 1966.

Qui a mis la bomp?

Cependant, certains des premiers rivaux de Williams sont restés clandestins. Également passionné de science-fiction en tant que jeune homme, originaire de Californie, amateur de rockabilly, de blues et de doo-wop, Greg Shaw comprenait déjà les techniques d’auto-publication et de distribution, et son influent Who Put The Bomp (1970) a finalement conduit à un réseau (simplement appelé Bomp), qui comprenait un magazine grand public, un disquaire et un label – qui ont tous contribué à semer les graines du punk et de la nouvelle vague.

Une vague de nouveaux titres, dont Flash et Bam Balam, ont circulé dans le sillage de Who Put The Bomp. Également conçu en Californie, Eurock (1973), ancien DJ de la radio FM Archie Patterson, a cependant élargi son réseau. Non seulement son «zine» proposait une couverture précoce de pionniers du rock progressif / pré-punk européens tels que le Far East Family Band du Japon, le Français Heldon et des expérimentateurs allemands légendaires tels que Can et NEU !, mais cela a finalement conduit à la formation de deux des plus importantes entreprises de vente par correspondance des années 70, Intergalactic Trading Company et Paradox Music.

Le punk a parfaitement sonné avec l’éthique du bricolage du fanzine, et Sniffin ‘Glue, le premier zine punk qui en a inspiré d’innombrables autres, a été publié pour la première fois le 13 juillet 1976. Édité et publié par un employé de banque idéaliste du sud de Londres devenu fanatique du punk Mark Perry et futur Contributeur de NME / personnalité de la télévision Danny Baker, le premier numéro de la publication avait un tirage de seulement 50 exemplaires, mais son immédiateté et son style brut ne plaisaient pas aux jeunes refuseniks de la classe des 76, et sa diffusion a rapidement augmenté à 15000.

Fidèle à son manifeste, Perry a formé son propre groupe, Alternative TV, en mars 1977, et dans la 12e et dernière édition de Sniffin ‘Glue, publiée en août 77, il a exhorté les lecteurs à créer leurs propres titres. À l’aube des années 80, une profusion de «zines» était à portée de main pour couvrir le flot de nouvelles scènes lumineuses se cassant après le punk. Parmi ceux-ci, le renouveau du mod, souvent critiqué à la fin des années 70, a peut-être été particulièrement vilipendé par la presse grand public, mais il a été férocement décrit par une flopée de «modzines» comme la vitesse maximale bimensuelle de North London. Ce titre s’est régulièrement vendu à plus de 1000 exemplaires, a maintenu un haut niveau d’écriture et s’est diversifié pour couvrir les incontournables du mod tels que les rallyes soul et scooter des années 60, en plus de rendre compte des groupes à la pointe de la scène contemporaine.

Rock’n’roll maximum!

Aux États-Unis, des fanzines punk tels que Flipside, Slash et Punk étaient également en circulation dès 1976/77, bien que le zine punk / hardcore le plus durable des États-Unis, le mensuel Maximum Rocknroll, ait été fondé par feu San Franciscain DJ Tim Yohannon à 1982. Férocement indépendant et politiquement conscient, il a depuis publié environ 400 numéros et, jusqu’à ce que l’internet prenne son envol, il restait le zine américain de choix pour les musiciens punk, les fans, les éditeurs, les promoteurs et les labels indépendants.

Le punk est peut-être mort sur la vigne alors que des plats pop plus brillants ont de nouveau assailli le Top 40 britannique au cours des années 80, mais son esprit de bricolage a survécu dans le flot de fanzines régionaux emblématiques documentant les vicissitudes de cette décennie turbulente. Différent énormément en termes d’agendas, certains – par exemple, l’arty de Bristol, l’inspiration C86, la génération de Sarah Records, avez-vous peur de devenir heureux? – reflète la montée en puissance des groupes indie-pop jangly répandus au milieu des années 80, tandis que des titres tels que The End percutant et très populaire de Liverpool (idée originale du chanteur de The Farm Peter Hooton) ont été compilés par des enfants de la classe ouvrière de streetwise les propriétés des conseils locaux, dont la prose sans prétention a inspiré plus tard une race plus terreuse de magazines de Viz à Loaded.

Avec l’Internet déplaçant les poteaux de but, l’arrivée de magazines en ligne et de forums en ligne a remis en question le format de fanzine traditionnel à la fin des années 90, bien que des fanzines britanniques à l’esprit large tels que Fracture et Reason To Believe, aient gardé la tradition de l’impression et le titre français Crème Brûlée s’est démarquée grâce à ses recherches assidues et ses entretiens approfondis avec des innovateurs des scènes post-rock et électronique, parmi lesquels Tortoise, Mogwai et Labradford.

Les fanzines tels que nous les connaissions ont été menacés d’extinction depuis le nouveau millénaire, bien que certains des zines de punk DIY les plus dédiés, tels que Rancid News, basé à Londres, aient atteint une plus grande longévité après avoir été renommés en titres en ligne. De nos jours, cependant, il semble que les publications d’artistes spécifiques établies de longue date, telles que Jimpress lié à Jimi Hendrix et le Richie Blackmore-centric More Black Than Purple, sont le seul type de «zines apparemment imperméable au nouvel ordre mondial.

Découvrez les meilleurs livres de musique que vous n’avez jamais lus.