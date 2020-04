Faron Young devient un roi de la campagne

Un décompte des 89 apparitions en simple, sur une période de 36 ans, vous indique que Faron Young était un roi du pays. Le record qui lui a d’abord permis de revendiquer ce titre, «Vivez vite, aimez dur, mourez jeune», a pris son arc à la fois sur les listes Best Sellers In Stores et Most Played By Jockeys publiées par Billboard le 2 avril 1955. À la mi-juin, il commençait trois semaines en tant que pays n ° 1.

Young, le styliste vocal de Shreveport, en Louisiane, avait déjà bénéficié de quatre succès substantiels à ce moment-là, dont deux («Goin» Steady »et« If You Ain’t Lovin, «You Ain’t Livin») avaient atteint Non. 2. Son nouveau single Capitol a été écrit par Joe Allison, un diffuseur et compositeur basé à Nashville depuis de nombreuses années.

Les chansons de Joe Allison

Entre autres compositions, «Quand tu pars, ne claque pas la porte» d’Allison a été un grand succès country dès 1946 pour Tex Ritter. Plus tard, en 1959, il deviendra surtout connu pour une autre chanson écrite avec sa première femme Audrey, quand Jim Reeves transforma ‘He’ll Have To Go’ en un énorme tube national et international.

Young n’a pas caché le fait qu’il ne se souciait pas beaucoup de «Live Fast, Love Hard, Die Young». Il a aidé à sa progression avec une tournée du nord-ouest du Pacifique en avril. La caravane a également présenté les habitués des charts des années 1950 et 1960, les Wilburn Brothers et les yodelers Judy Lynn et ses Arizona Playboys. Lynn allait frapper gros en 1962 avec «Pas d’un fou».

Le premier des cinq pays n ° 1

«Live Fast…» est devenu le premier des cinq pays n ° 1 de Young, qui comprenait également «Alone With You» de 1958 et le single «Country Girl» de 1959 que nous couvrons dans notre histoire à propos du célèbre guitariste d’acier sur la piste, Ben Keith. Il y a eu 1961 «Bonjour les murs» qui a contribué à répandre le nom de son écrivain, Willie Nelson, et la chanson de 1971 qui a donné à Faron une autre de ses marques de fabrique, et un tube britannique, “It’s Four In The Morning”.

Il y a eu un autre enregistrement de 1955 de «Live Fast…» de Eddie Cochran, dont la version est finalement sortie sur la collection 1997 Rockin ’It Country Style. L’admirateur britannique Nick Lowe l’a ensuite mis sur son album de 1984 Nick Lowe et sa tenue de cow-boy.

«Hello Walls» de Faron Young est sur sa compilation Complete Capitol Hits, qui peut être achetée ici.

