L’histoire enregistre 1961 comme l’année de Willie NelsonGrande percée en tant qu’auteur-compositeur (bien que des années avant qu’il ait connu un succès constant en tant qu’artiste), Patsy Cline tracée avec son classique «Crazy». Cette chanson a culminé dans le pays et a fait son apparition dans les dix premières au début de 62, mais on se souvient moins que Nelson avait déjà un haut-parleur country de longue date à son nom en tant que compositeur. Le 8 mai 1961, le très populaire Faron Young atteint le sommet du décompte du pays avec une autre des premières compositions de Willie, “Bonjour les murs.”

La chanson a été absolument essentielle à la reconnaissance de Nelson par la communauté du pays. Peu de temps après que Young l’ait coupé, Willie lui a proposé de le vendre pour 500 $, telles étaient ses difficultés financières. Faron a refusé, prêtant à l’écrivain l’argent pour qu’il puisse continuer à publier ce qui allait devenir l’un de ses plus grands droits d’auteur.

À cette époque, Young, le chanteur de Shreveport, en Louisiane, avait déjà connu quelque huit ans de succès ininterrompu en tant que l’un des plus grands noms du genre. Il est devenu membre du Grand Ole Opry alors qu’il n’avait que 20 ans, en 1952, et a frappé le grand coup l’année suivante avec ‘Goin’ Steady. ‘Il a ensuite eu trois pays n ° 1 au cours de cette décennie, avec’ Live Fast, Love Hard, Die Young, «Seul avec toi» et «Country Girl».

Ils n’étaient que la partie émergée de l’iceberg en ce qui concerne le catalogue à succès de Young. «Hello Walls» était sa 36e inscription au palmarès national, et il a ensuite amassé un total étonnant de 89. Le dernier d’entre eux est arrivé en 1989, avant sa triste mort d’une blessure par balle apparemment auto-infligée en 1996.

«Hello Walls», publié le 27 février 1961, est entré dans le tableau des pays le 20 mars. Il a grimpé régulièrement avant de remplacer «Ne vous inquiétez pas» de Marty Robbins au sommet le 8 mai. À une époque où les chansons country préférées des États-Unis jouissaient souvent de pistes épiques au sommet, le règne de Robbins de dix semaines a été suivi par Young’s neuf, alors que la réputation de compositeur de l’homme d’Abbot, au Texas, appelé Willie Nelson, a commencé à prendre racine.

Le cinquième album de Young a été nommé d’après le succès, et 1962 seul a apporté des versions de «Walls» de Kitty Wells, Johnny Burnette et d’autres, dont Nelson lui-même. Parmi de nombreuses interprétations ultérieures, son homonyme Rick Nelson le couper pour l’un de ses premiers signes de tête à Nashville en 1966, Bright Lights et Country Music.

