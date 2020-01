‘Fear Inoculum’ de Tool était le meilleur album rock de 2019

Selon le rapport de fin d’année de BuzzAngle Music sur les tendances de consommation de musique américaine, METALLICA vendu plus d’albums aux États-Unis au cours des cinq dernières années que tout autre groupe de rock, REINE était l’acte de rock le plus vendu du pays en 2019 et OUTIL‘s “Peur Inoculum” était son album rock le plus vendu des 12 derniers mois.

Depuis 2015, METALLICA a vendu plus de 2 millions d’albums aux États-Unis, plaçant le groupe devant des artistes légendaires comme LES BEATLES, Elvis Presley, PINK FLOYD et LED ZEPPELIN. Ce chiffre est cependant bien en deçà des deux Adele et Taylor Swift, qui ont vendu respectivement 7,5 millions et 5 millions d’albums au cours des cinq dernières années.

En 2019, REINE – surfe toujours sur le succès du long métrage 2018 “Rhapsodie bohémienne” – vendu plus d’albums que tout autre artiste rock, avec un chiffre d’affaires total de près de 900 000. Cela a placé le groupe bien en avance sur LES BEATLES (615 000), OUTIL (604 000), PINK FLOYD (306 000) et METALLICA (275 000).

REINE était également l’artiste rock le mieux classé «par la consommation totale», une métrique qui combine les ventes d’albums, les ventes de chansons et les flux audio à la demande. De plus, le “Rhapsodie bohémienne” soundtrack est le troisième titre de vinyle le plus vendu de l’année, avec près de 80 000 ventes.

Avec un chiffre d’affaires de 344 000, OUTILest attendu depuis longtemps “Peur Inoculum” était l’album de rock le plus vendu de 2019 et le huitième album le plus vendu de l’année. (Taylor Swift‘s “Amoureux” en tête du palmarès des ventes 2019, car il s’agit du seul album sorti l’année dernière à se vendre à plus d’un million d’exemplaires.) REINE, quant à lui, était responsable de trois des cinq meilleurs vendeurs de rock de l’année – le “Rhapsodie bohémienne” bande originale, 1981 “Les plus grands tubes” et le 2001 “Collection Platine” compilation.

Dans l’ensemble, les ventes d’albums ont diminué de 23,2% par rapport à 2018. Les ventes d’albums numériques ont chuté de 26,6%; Les ventes de CD ont chuté de 26%; et les ventes de cassettes ont chuté de 11,5%. Les ventes de vinyle ont cependant augmenté de 10,5% d’une année sur l’autre.

Pour plus d’informations, visitez BuzzAngleMusic.com.

