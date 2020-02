‘Feels Like Home’: pas de blues de deuxième année pour Norah Jones

L’expansion dramatique de la carrière du pianiste de jazz-pop né à Manhattan Norah Jones a été souligné en 2004.

Le premier album de Jones, Blue Note, Come Away With Me, avait été le grand succès de bouche à oreille. Il est entré dans le Billboard 200 en mars 2002 et a terminé sa montée au n ° 1 11 mois plus tard, en janvier de l’année suivante. À ce moment-là, il était en route vers des ventes mondiales actuellement estimées à 26 millions d’exemplaires. Cela signifiait, bien sûr, qu’il y avait une énorme attente concernant le suivi.

Feels Like Home, produit par Jones avec l’un des coproducteurs de Come Away With Me, le magistral Arif Mardin, a fait ses débuts au palmarès le 28 février 2004, tout en haut du palmarès américain. Ses performances au cours de la première semaine ont été à couper le souffle, même par rapport aux normes de l’époque, avec des ventes américaines à elles seules au cours des sept premiers jours de 1 047 000. 395 000 autres fans y ont acheté le disque au cours de sa deuxième semaine.

L’album de deuxième année comptait des invités impressionnants, dont Dolly Parton, qui a fait un duo avec Jones sur «Creepin’ In ». Il y a eu des apparitions de deux membres Le groupe, avec Levon Helm et Garth Hudson jouant respectivement de la batterie et de l’orgue Hammond sur l’un des singles du set, ‘What Am I To You?’ Hudson a ajouté de l’accordéon sur ‘Be Here To Love Me’, et Mardin a arrangé les cordes pour ‘Carnival Town . ‘

“La chose la plus réconfortante à propos de Feels Like Home”, a déclaré Rolling Stone, “c’est l’absence totale d’agitation, ou de sur-pensée du deuxième album. Il étend le modèle Come Away With Me sans jamais faire écho aux chansons précédentes. »

L’album s’est vendu à quelque 12 millions d’exemplaires à l’échelle mondiale et a obtenu la validation d’un Grammy Award de la meilleure performance vocale féminine pop pour Jones avec «Sunrise». Ce morceau d’ouverture a été écrit par le chanteur avec le bassiste Lee Alexander, qui était et reste également le compagnon de groupe de Norah dans le groupe dissident The Little Willies.

