Fender écope d’une amende de 6 millions de dollars pour un plan de fixation de prix illégal

Fender a été condamné à une amende de 4,5 millions de livres (près de 6 millions de dollars) au Royaume-Uni après avoir admis avoir fixé les prix. Cette décision enfreint les lois sur la concurrence et empêche les détaillants de réduire les instruments.

Fender s’est engagée dans la fixation des prix entre 2013 et 2018 en Grande-Bretagne, selon la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni. Le système de fixation des prix a entraîné l’amende la plus importante jamais infligée à une entreprise pour avoir pratiqué cette pratique.

«Il est absolument essentiel que les entreprises n’empêchent pas les gens de pouvoir magasiner pour acheter leurs produits au meilleur prix possible», a déclaré un dirigeant de l’AMC.

Fender a coopéré à l’enquête de l’AMC et a modifié ses exigences pour les détaillants. “À la suite de l’enquête, nous avons pris des mesures supplémentaires pour améliorer nos procédures de conformité”, a déclaré un porte-parole de Fender. «Notre nouvelle équipe de direction EMEA continuera de surveiller rigoureusement le respect par l’entreprise des lois antitrust et de la concurrence.»

Fender s’est peut-être tiré une balle dans le pied avec celui-ci. Le taux de nouveaux guitaristes est en baisse – et les guitares coûteuses peuvent en être la raison. Le PDG de Fender, Andy Mooney, a admis que 45% des nouvelles guitares vendues sont destinées à de nouveaux joueurs.

“[There are] un million de nouveaux entrants dans les seuls pays anglophones chaque année; seuls 100 000 d’entre eux s’engagent », a-t-il déclaré lors d’un entretien. Fender veut réduire l’abandon de 10% pour garder les nouveaux joueurs comme clients à vie. D’une certaine manière, Fender pensait que la fixation des prix était la réponse.

Mais ces types de systèmes de fixation des prix sont contre-intuitifs pour les sociétés d’instruments. Lorsqu’un nouveau joueur apprend que Fender gonfle artificiellement le coût de ses guitares; tout à coup, d’autres marques entrent en scène.

La gamme de Fender Musical Instrument va au-delà de sa marque emblématique Fender. Il comprend également Squier, Gretsch, Jackson, Charvel et EVH. La fixation des prix sur tant de marques fait simplement fuir les clients et réduit la rétention à long terme et les achats répétés. Si l’objectif de Fender est la rétention des nouveaux joueurs, il devrait faire plus pour rendre l’entrée dans le passe-temps aussi abordable que possible.