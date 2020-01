Fermeture du petit studio d’enregistrement téléphonique de San Francisco

Tiny Telephone, le studio d’enregistrement de San Francisco fondé par John Vanderslice en 1997, fermera son emplacement d’origine dans le district de Mission, comme le rapporte KQED.

Selon KQED, qui s’est entretenu avec Vanderslice, les coûts d’entretien du studio de San Francisco sont devenus prohibitifs ces dernières années. En conséquence, l’espace fermera ses portes le 1er juillet, mais Tiny Telephone continuera à fonctionner comme un studio à partir de son nouvel emplacement à Oakland, que Vanderslice a ouvert en 2016.

Tiny Telephone a été un studio d’enregistrement analogique abordable pour d’innombrables groupes indie au cours des 20 dernières années, y compris des artistes comme Sleater-Kinney, Tune-Yards, Shannon and the Clams, Death Cab for Cutie et bien d’autres. Consultez le rapport complet de KQED ici.

