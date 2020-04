Festival de secours du coronavirus en tête d’affiche du football américain dans Minecraft

Open Pit et Anamanaguchi lancent un festival de musique virtuelle de secours contre les coronavirus le samedi 11 avril qui se déroule dans le monde du jeu vidéo de Minecraft. Il s’appelle Nether Meant, et il est prévu de présenter des performances de football américain, Anamanaguchi, Baths, HANA, etc. Nether Meant se déroule dans un espace fictif appelé Elsewither, qui est basé sur le lieu de Brooklyn Elsewhere (Elsewhere a travaillé conjointement avec l’équipe Open Pit pour créer cet espace). L’événement commence à 18 h. Est.

Les gens peuvent regarder dans le jeu (toutes les informations sur la façon de rejoindre le concert sont sur le site officiel), ou si vous ne voulez pas participer au jeu lui-même, vous pouvez regarder sur Twitch à partir de 18 h. Est. Ils vendent également des laissez-passer VIP pour le concert, qui propose des «zones VIP spéciales dans le jeu» et du merch en jeu. Le produit des laissez-passer VIP ira aux efforts de secours du COVID-19 de Good360.

Open Pit a déjà organisé des concerts au sein de Minecraft en utilisant des jeux de mots combinant les noms d’événements populaires avec des éphémères liés à Minecraft (tels que Coalchella, Firefest et Mine Gala). Celui-ci combine le nom de «Never Meant» du football américain avec la dimension infernale de Minecraft «le Nether».

“J’ai hâte de pouvoir (enfin) prouver à mon fils de 7 ans que j’ai effectivement un emploi”, a déclaré Mike Kinsella, du football américain.

Lisez «Secrets de l’artiste électro-pop HANA pour réussir en direct» sur le Pitch.

.