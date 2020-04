Figure 8: Comment Elliott Smith a transformé la musique pop en elle-même

«J’ai aimé l’idée d’une quête de perfection autonome et sans fin,» Elliott Smith a déclaré au Boston Herald en mai 2000, un mois après la publication de la figure 8. “Mais j’ai un problème de perfection”, a-t-il ajouté. “Je ne pense pas que la perfection soit très astucieuse.”

Ce n’est pas que cela l’empêche de poursuivre. Smith a commencé sa carrière solo dans un sous-sol, enregistrant la cassette de démonstration qui deviendra finalement son premier album, Bougie romaine; à partir de ce moment-là, chaque nouvel album de son son semblait plus poli, plus orné que le précédent. Avec XO – son quatrième album, et d’abord sur un label majeur – il a trouvé un équilibre délicat entre simplicité simplifiée et splendeur studio. Et puis il a fait un autre pas vers la splendeur du studio.

Valeur aberrante ou créative?

Sorti le 18 avril 2000, le cinquième album de Smith, et le dernier qu’il a achevé de son vivant, Figure 8 a marqué le moment où il a pleinement embrassé les possibilités d’un studio approprié et d’un budget de label majeur à la recherche du record pop parfait. Selon votre point de vue, c’est soit son apogée créative, soit la valeur aberrante de sa discographie. Le cadre acoustique de ses chansons, qui auraient été des chansons à elles seules sur un album comme Elliott Smith ou Soit / Ou, étaient désormais étoffés de guitares électriques, de pianos et de cordes. Sauf pour les cordes et quelques parties de batterie et de basse, Smith a joué tout sur l’album lui-même.

Quelque chose d’amusant à essayer en écoutant la figure 8: imaginez comment ces chansons auraient sonné sur ces albums précédents. C’est assez facile pour les goûts de «I Better Be Quiet Now» et «Somebody That I Used to Know», qui ne comportent que Smith et sa guitare, et «Everything Reminds Me of Her» et «Color Bars», sur lesquels la bande siffle. pourrait avoir remplacé les subtils fioritures instrumentales de la figure 8. Coupez le solo de guitare de l’ouvreur d’album ‘Son Of Sam’, ou la coda étendue de ‘Stupidity Tries’, et vous pouvez presque entendre ce que les démos de Smith pour les chansons auraient sonné. comme.

Cela dit, ‘Son Of Sam’ a besoin de ce solo de guitare; elle est hérissée et passionnante et donne l’impression que Smith était fatigué d’être qualifié de «fragile» et «triste» et «calme» par les critiques. Plus tard, les riffs de power-pop électrique de ‘LA’ ont assuré la place de cette chanson sur la très courte liste de chansons post-Heatmiser sur lesquelles il semble que Smith était vraiment en train de se balancer. Certaines chansons qui auraient pu bénéficier d’une approche moins-c’est-plus – le piano de salon jaunty sur ‘In The Lost And Found (Honky Bach)’ / ‘The Roost’, comme le titre de la chanson, semble un peu lourd – mais l’oreille de Smith pour les mélodies Beatlesque est resté évident avec chaque note.

Des chansons qui scintillent

Ce mot, “Beatlesque”, revient souvent lors de l’écriture sur Smith, qui a dit qu’il a réalisé qu’il voulait devenir musicien en entendant “L’album blanc»À l’âge de cinq ans, et il n’était nulle part plus beatlesque que sur la figure 8. L’album a même été partiellement enregistré aux studios Abbey Road, à Londres. Partout dans la figure 8, les chaînes d’écriture de chansons de Smith Les Beatles»Les sensibilités pop et les tendances expérimentales qui ont marqué leur travail ultérieur. Si le psychédélisme au piano de “Tout ne veut rien dire pour moi” ne vous rappelle pas Abbey Road‘S’ Parce que ‘(la seule chanson des Beatles Smith jamais couvert dans le studio), vous obtiendrez certainement “Hier“Vibre de” Quelqu’un que je connaissais “ou entend des similitudes entre”chère Prudence»Et« Pretty Mary K ». Sur des chansons comme celles-ci, la figure 8 scintille pratiquement.