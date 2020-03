Filles atypiques: les punks qui ont changé le monde

C’est triste à raconter, mais c’est un fait que, avant que les punks féminines n’éclatent sur la scène dans les années 70, une femme dans le monde du rock’n’roll masculin avait peu de chances d’être même prise au sérieux, encore moins d’être considérée sur un pied d’égalité .

Des femmes fortes et indépendantes dans le rock étaient déprimantes au sol jusqu’à ce point. Grace Slick de Jefferson Airplane, feu Janis Joplin et des auteurs-compositeurs-interprètes de renom dont Joni Mitchell et Carole King avait commencé à faire sa marque à la fin des années 60 et au début des années 70, mais en ce qui concerne les groupes exclusivement féminins, seuls quelques-uns, comme les Anglo-Canadiens The She Trinity et les proto-punks du New Hampshire The Shaggs, ont osé essayez d’écrire et d’enregistrer leur propre matériel, et ceux qui l’ont fait ont eu du mal à gagner une sorte de prise commerciale.

Égalité des sexes

Malgré tous ses défauts et incohérences, l’une des réalisations les plus durables du punk a été son succès dans le démarrage du processus d’équilibrage des échelles d’égalité des sexes du rock’n’roll. Grâce à l’approche libératrice de «Year Zero» de l’époque, des groupes féminins agressifs tels que The Slits, ou des individus charismatiques résolus comme Siouxsie Sioux, ont réussi à percer et à parler avec autorité pour les aspirantes punks, plutôt que d’être forcées de jouer des rôles prévisibles en tant qu’objets vulnérables, amants coupables ou femmes fatales dans une quête de succès commercial établie par un Machiavélique sans visage (et sans aucun doute un homme) ) gérant, producteur et / ou éditeur de musique.

Les indices que les choses changeaient pour le mieux sont apparus en 1975 lorsque les rockeuses entièrement féminines The Runaways ont été formées par le guitariste Joan Jett et le batteur Sandy West. Certes, le manager et scénariste de LA, Kim Fowley, a exercé une certaine influence sur la carrière du groupe, mais le groupe a fait la fête à ses propres conditions et a connu un succès semblable à la Beatlemania au Japon, tandis que leurs deux guitaristes, Jett et Lita Ford, ont ensuite continué. pour lancer des carrières solo réussies.

Interprètes féminines emblématiques

Pendant ce temps, sur l’autre côte, deux artistes féminines emblématiques étaient sur le point de se faire remarquer sur la scène punk naissante et très compétitive de New York, centrée principalement sur deux clubs légendaires, CBGB et Max’s Kansas City. Plus tard salué comme l’un des premiers albums «art punk» au monde, le légendaire premier album de Patti Smith, produit par John Cale, Horses, a été publié par Arista en décembre 75, et ses deux paroles très originales, infusées de poésie Beat et de son groupe. un rudiment garage-rock raunch fait en sorte que l’album gagne rapidement des éloges de la critique.

La scène punk de New York a également fait une star de Deborah Harry, dont les traits photogéniques distinctifs et les cheveux blonds décolorés bicolores ont fait d’elle une des figures les plus reconnaissables du punk. De manière significative, cependant, Harry a écrit ou co-écrit beaucoup de son groupe BlondieSes plus grands succès, parmi lesquels «Picture This» et «Heart Of Glass», et après le succès de plusieurs millions de ventes de leur troisième album, Parallel Lines, elle avait devancé le punk et était devenue une superstar selon ses propres termes.

“Commandant mais distant, entièrement moderne”

Un groupe de punks féminines très individuelles a également pris de l’importance lors de l’explosion simultanée du punk au Royaume-Uni. Initialement l’un des soi-disant «contingent de Bromley» qui a suivi Sex Pistols, Siouxsie Sioux a rapidement formé son propre groupe, Siouxsie & The Banshees, avec son acolyte Pistols Steve Severin, et s’est rapidement avéré être l’un des interprètes les plus confiants et les plus fascinants de la scène (l’écrivain de musique estimé Jon Savage l’a décrite comme «commandant mais distant) , entièrement moderne »).

Un autre auteur-compositeur phénoménal lié à l’entourage initial de Sex Pistols était Chrissie Hynde, ancienne contributrice de NME, franc-Ohio. Après avoir travaillé chez Malcolm McLaren et Vivienne Westwood emporium SEX d’inspiration punk sur King’s Road à Londres, elle a formé The Pretenders en 1978, signé chez Dave Hill’s Real Records et, à la fin de 1979, avait marqué deux UK No.1 avec l’aimable autorisation de l’addictive 45 ‘Brass In Pocket’ et le premier LP éponyme de son groupe.

X-Ray Spex, dirigé par le poly styrène anglo-somalien anarchique (alias Marion Elliott), a également rapidement émergé en tant que prétendants sur la première scène punk britannique. Plus tard décrit par Billboard comme «l’archétype du punk féministe moderne», Poly portait fièrement des appareils dentaires et, peut-être la plupart des punks féminines de l’époque, résistait à l’idée de la star du rock stéréotypée des années 70, l’objet sexuel. X-Ray Spex, le premier 45 ans bouillonnant, anti-consumériste et pro-féministe, “ Oh Bondage Up Yours! ” Est toujours à juste titre considéré comme l’un des 45 plus importants du punk, tandis que leur seul et sous-estimé LP, Germfree Adolescents, comprenait également trois UK Top 40 coups sûrs.

«Rôles musicaux décisifs»

Le punk a également encouragé l’idée que les femmes occupent des rôles musicaux décisifs dans le cadre du groupe, plutôt que de simplement fournir un joli visage au centre de la scène. Les punks de première vague sous-estimés The Adverts ont été l’une des premières tenues britanniques à jouer au légendaire repaire punk de Londres The Roxy, mais leur leader était le cynique, intense (et masculin) TV Smith, tandis que le bassiste du groupe était l’emblématique Gaye Advert, l’un des les punks féminines les plus emblématiques du Royaume-Uni, dont l’écrivain de musique Dave Thompson a suggéré: «son maquillage aux yeux de panda et sa veste en cuir omniprésente ont défini le visage du punkdom féminin pendant la prochaine décennie».

Tout sauf les «filles typiques» de leur single londonien à succès, The Slits, était sans aucun doute la plus révolutionnaire des punks britanniques. Initialement agressifs et conflictuels, ils vantaient le street punk brut lorsqu’ils soutenaient The Clash à leurs débuts, mais ils versaient du reggae, dub et leur mélange très distinctif de punk-pop anguleux et grinçant dans leur breuvage enivrant au moment où ils ont enregistré. Couper, leur point de repère, le premier LP produit par Dennis Bovell en 1979.

Plus tard cité comme une influence par des artistes aussi divers que Kurt Cobain et Sleater-Kinney, Cut ont également inspiré une nouvelle race de tenues post-punk de bricolage fascinantes et principalement féminines telles que Delta 5, The Raincoats, The Mo-Dettes et le groupe suisse Kleenex (plus tard connu sous le nom de LiLiPUT). Pourtant, bien que toutes ces tenues partagent largement une position pro-féministe, elles étaient toutes très différentes et distinctives, avec leurs sons variant de la thrash post-punk exubérante mais délabrée de Kleenex à la bande serrée, Gang Of Four-esque, twin-bass de Delta 5 du son.

«Ils avaient assez de confiance pour être vulnérables et être eux-mêmes»

À leur tour, The Slits et The Raincoats ont directement inspiré certaines des artistes féminines les plus emblématiques du rock des années 80 et 90. Pendant près de 30 ans, Kim Gordon a été bassiste (parfois aussi chanteur et auteur-compositeur) avec des art-punks de NYC extrêmement influents. la vive jeunesse; dans ses notes pour la réédition Rough Trade / DGC du deuxième album des Raincoats, Odyshape, elle a écrit: «J’ai adoré The Slits à cause de leur audace et de leurs chansons commerciales, mais c’est The Raincoats que j’ai le plus lié… ils avaient assez de confiance pour être vulnérables et pour être eux-mêmes sans avoir à assumer le manteau de l’agression punk / rock masculine. »

L’esprit révolutionnaire de Punk était également détectable dans des actes acclamés et pré-millénaires à front féminin tels que The Breeders et Courtney Love’s Hole (qui a collaboré avec Kim Gordon lors de leurs débuts en 1991, Pretty On The Inside), tandis que l’agression à chaud du punk est tangible sur PJ Harvey »s salve initiale de brillants, si souvent implacablement viscéraux, LPs Dry et Rid Of Me.

Au cours des années 90, cependant, le punk s’est manifesté le plus manifestement dans Riot Grrrl: un mouvement punk hardcore féministe underground qui est né parallèlement au grunge dans l’État de Washington dans le Pacifique Nord-Ouest. Un mouvement sous-culturel qui combine toujours une conscience féministe avec une éthique de bricolage d’inspiration punk, y compris l’organisation populaire et l’activisme politique, Riot Grrl a engendré de nombreuses icônes modernes pour les punks féminines, ainsi que quelques groupes fantastiques, dont Bikini Kill, Bratmobile, UK basé à Huggy Bear et le trio en constante évolution de Portland, Oregon, Sleater-Kinney.

“Les filles ont inventé le punk rock, pas l’Angleterre”

À leur immense crédit, la plupart des femmes emblématiques dont les records pionniers ont façonné le monde au-delà du punk sont restées vitales et continuent d’embrasser l’avenir. Malheureusement, Poly Styrene est décédé en avril 2011, mais avec Banga et Blondie’s Ghosts Of Download, Patti Smith et Debbie Harry ont toutes deux créé des versions acclamées par la critique au cours des cinq dernières années; pendant ce temps, au Royaume-Uni en 2007, Siouxsie Sioux a fait ses débuts divers et dramatiques après Banshees, Mantaray. Dans une tangente distincte, Girl in A Band de Kim Gordon et ex-Slit Viv Albertine Clothes Clothes Clothes Music Music Music Boys Boys Boys figurent parmi les mémoires rock les plus louées de ces dernières années.

Heureusement, une toute nouvelle génération de femmes post-millénaires faisant autorité dans le rock s’est branchée sur la lignée du punk et a créé de nouveaux sons phénoménaux. Depuis les débuts éclectiques de Fever To Tell en 2003, NYC Ouai ouai ouai (photo ci-dessus, dirigée par la fascinante Karen O) ont sorti une série de LP art-punk énervés et incontournables; le quatuor londonien entièrement féminin Savages a remporté une prestigieuse nomination au Mercury Music Prize pour leur premier album, Silence Yourself, largement acclamé en 2013; et la célèbre troupe russe Pussy Riot a ramené le punk dans le courant dominant avec leurs performances de guérilla provocatrices et appétissantes pour l’autorité et l’infamie sexuelle des Sex Pistols. En effet, telles sont les contributions que les femmes continuent de faire pour faire avancer la cause, il semble que le T-shirt controversé de Kim Gordon, «Les filles ont inventé le punk rock, pas l’Angleterre», l’ait peut-être tout simplement cloué.

