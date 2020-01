Films Rock’n’Roll: comment les musiciens se déchaînent à Hollywood

Les musiciens ont joué des versions d’eux-mêmes sur film depuis les premiers talkies-walkies, et la longue histoire du cinéma rock’n’roll au cinéma s’étend sur toutes les fonctionnalités du studio (y compris tous ceux Elvis Presley films), des documentaires indépendants (comme Le groupeClassique des années 70, The Last Waltz), et même l’avant-garde (le documentaire de Jean-Luc Godard, Sympathy For The Devil, sur Les pierres qui roulent).

La relation de Rock avec la jeunesse est inextricablement liée à sa présentation cinématographique. Après la mort de James Dean, en septembre 1955, les musiciens ont comblé une lacune en tant que héros des adolescents. Le premier film dans lequel le rock’n’roll a été entendu, Blackboard Jungle (1955), a joué sur la délinquance de la musique, associant la chanson de Bill Haley “ (We Gonna) Rock Around The Clock ” à des voyous du centre-ville. Frank Zappa Plus tard, il a rappelé son auto de 15 ans «sautant de haut en bas au cinéma à cette« approbation »de la cause des adolescents».

Une série de films rock’n roll, des années 50, ont suivi, beaucoup mettant en vedette les géants émergents de la musique, tels que Fats Domino, Chuck Berry, Gene Vincent, Little Richard, Les plateaux et Eddie Cochran. La plupart du temps, les musiciens ont été filmés en train de jouer des chansons, et il y avait peu de comportement débile à l’écran. L’actrice Kay Wheeler, qui jouait une danseuse dans le film de Vincent de 1958, Hot Rod Gang, a rappelé que la pop star était très polie et gentille avec sa sœur quand il est venu chez elle pour un dîner de spaghetti pendant la réalisation du film.

Le King Of Rock’n’Roll, Elvis Presley, a eu sa propre carrière cinématographique prodigieuse. De 1956 à 1971, Presley a fait 33 films, et dans tous sauf un, il a joué le rôle principal. Certains – comme Jailhouse Rock et King Creole – étaient bons, mais pour Presley, sa carrière cinématographique a été la partie la plus frustrante de sa vie. Pendant le tournage, il était accompagné de nombreux gardiens et rarement socialisé avec ses collègues acteurs, préférant passer du temps seul à pratiquer son karaté. Stan Brossette, publiciste de 11 films de Presley, a déclaré: «J’ai eu beaucoup de pression de la part des producteurs pour l’amener à des fêtes, mais il n’y est jamais allé.»

Certaines scènes l’ont embarrassé – sérénade d’une crevette fraîchement pêchée dans Girls! Les filles! Girls !, par exemple – et parfois les tensions inattendues du tournage enflammaient son tempérament, comme lorsqu’il jetait un carton de lait sur sa propre Rolls Royce après un long délai alors qu’il attendait dans une combinaison en caoutchouc inconfortable. Cependant, la pression pour faire plus de films était constante, car ils rapportaient une somme stupéfiante: le total des recettes du box-office équivaut à plus de deux milliards de dollars pour les seuls États-Unis dans l’argent d’aujourd’hui.

Lors du tournage de son dernier film, Elvis On Tour (1972), Presley a déclaré au co-réalisateur Pierre Adidge que faire ces vieux films de rock le rendait physiquement malade: «C’était juste que l’image de Hollywood de moi était mauvaise, et je savais et je ne pouvais rien dire à ce sujet », se souvient Adidge dans un entretien avec le magazine Rolling Stone.

Néanmoins, Presley était un modèle puissant pour les imitateurs. En Grande-Bretagne, ses films et le succès des comédies musicales juke-box américaines ont déclenché des films mettant en vedette Tommy Steele, Cliff Richard, Adam Faith et Billy Fury.

Il devait y avoir une réaction aux films de Cliff Richard «adolescents propres», et cela est venu quand Les Beatles a commencé à faire des films de rock’n’roll d’improvisation et d’imagination. Réalisé au sommet de la Beatlemania, le réalisateur Richard Lester, A Hard Day’s Night (1964), capture le plaisir, l’excitation et la musique inoubliable de John Lennon, Paul Mccartney, George Harrison et Ringo Starr car il dépeint une frénétique 36 heures dans la vie du groupe de rock alors qu’ils se rendaient à Londres depuis Liverpool. La spontanéité devant la caméra a été comparée hors écran, comme lorsque Harrison, alors âgée de 21 ans, est allée voir une actrice de 20 ans appelée Pattie Boyd et lui a dit: «Veux-tu m’épouser?» Deux ans plus tard, elle est devenue sa première épouse .

Une partie du charme était que le film capturait les Beatles individuellement. Le résultat final a été un triomphe au box-office qui a révolutionné les films rock’n roll, tandis que l’album de la bande originale a remporté un Grammy. Le critique de cinéma réputé Andrew Sarris a salué le film comme le «Citizen Kane des comédies musicales jukebox». Hollywood a réalisé qu’il y avait un plan pour gagner de l’argent et a rapidement créé un succès fictif avec The Monkees. A Hard Day’s Night a également inspiré des imitations à la maison, notamment Gerry And The Pacemakers ‘Ferry Cross The Mersey (1965).

Après le succès de leur première aventure cinématographique, les Beatles ont décidé de prendre le contrôle de leur propre carrière cinématographique, et avec Magical Mystery Tour (1967), Yellow Submarine (1968) et Let It Be (1970), ils se sont tournés vers les styles et les modes de production plus à l’écoute de leur sensibilité musicale. Let It Be présente le célèbre concert imprévu sur le toit; il gelait sur le toit des studios Apple, situés sur Savile Row à Londres, ce jour-là du tournage en janvier 1969, et la seule façon pour le groupe d’atténuer le bruit du vent était de placer des collants pour femmes sur les microphones comme bouclier.

L’un des films des Beatles qui n’est pas sorti – et celui qui promettait d’être le plus anarchique des films rock – était le scénario proposé par le dramaturge Joe Orton, Up Against It, qui devait présenter une scène dans laquelle les gars du Merseyside habillés en femmes. En dépit de l’enthousiasme initial de Brian Epstein, le projet a été abandonné et Orton a reçu un forfait de 1 000 £ pour son script.

Les titans du rock The Rolling Stones avaient aussi leur propre histoire de cinéma. L’importance musicale et sociale des Stones a attiré des cinéastes avant-gardistes et documentaires clés de l’époque, dont Robert Frank et Jean-Luc Godard, qui ont réalisé le controversé Sympathy For The Devil. Mick Jagger était une figure charismatique à l’écran; Le critique Roger Ebert a déclaré à propos du film britannique de 1970 de Nicolas Roeg, Performance: «La surprise du film et la raison de le voir sont les performances de Mick Jagger. Ce n’est pas simplement bon; c’est un commentaire sur sa vie et son style. “

Tommy (1975), une autre entrée marquante dans l’histoire des films rock’n’roll, est basé sur The WhoAlbum concept rock-opéra de six ans auparavant. L’histoire surréaliste d’un enfant sourd, muet et aveugle qui devient d’abord un champion de flipper puis une figure du Messie était bizarre et avait même un camée de chant de Jack Nicholson. Même les dépenses promotionnelles – plus de 100 000 $ ont été alloués aux fêtes et aux premières – étaient extravagantes. Rétrospectivement 20 ans plus tard, Pete Townshend a déclaré au LA Times: «Pendant le film de Tommy, le réalisateur Ken Russell n’a dormi que pendant environ quatre heures. J’ai survécu sur Cognac. Je ne sais pas comment il est resté éveillé. Je me suis simplement comporté comme la rock star arrogante à moitié ivre que j’étais à l’époque et j’ai tout à fait réussi. Elton John était déjà stupidement riche, arrivant dans une Rolls Royce massive comme la Queen’s et avec sa propre plaque d’immatriculation. “

Contrairement aux longs métrages, de nombreux documentaires rock ont ​​été de joyeuses célébrations de la musique. Parmi les meilleurs, Bob DylanDe Dont Look Back, Monterey Pop et The Last Waltz, de Martin Scorsese. Documentaire de 1973 de DA Pennebaker sur l’énigmatique David Bowie – Ziggy Stardust et les araignées de Mars – se double d’un film de concert et est un regard intime sur un artiste unique en plein vol. The Harder They Come de Perry Henzell, une célébration de la musique jamaïcaine de Jimmy Cliff, a été un succès culte au Festival du film de Venise en 1972.

Certains documentaires sont plus décalés que d’autres. Led ZeppelinLe film de concert de The Song Remains The Same comprenait des séquences fantastiques, telles que Robert Plant en tant que chevalier «sauvant une belle fille».

Ces films n’ont pas toujours été une bonne chose pour les musiciens impliqués. Même s’il a produit la belle chanson “How Does It Feel?”, Noddy Holder a dit que son groupe pop regrettait d’avoir fait Slade In Flame en 1975. “Cela a juste pris un si gros morceau de notre carrière. Nous n’avons pas tourné pendant longtemps, nous n’avons pas pu enregistrer pendant longtemps ni écrire », a expliqué le chanteur de Slade.

Même après leur séparation, les Beatles ont continué d’influencer la forme des films rock’n roll. Le 1978 Bee Gees véhicule, le Lonely Hearts Club Band du Sgt Pepper, présente les frères Gibb, ainsi que Peter Frampton, Alice Cooper, Aerosmith, Earth, Wind & Fire, Donald Pleasance et Steve Martin, chantant des chansons de l’album-titre et d’Abbey Road. Ce n’est qu’à la mi-production que les cinéastes ont réalisé que les accents britanniques des Bee Gees ont détruit l’illusion qu’ils venaient d’Amérique. Leur dialogue a été supprimé et réécrit et, dans la version finale, le personnage du comédien George Burns, M. Kite, fournit la narration.

Rock’n’Roll High School (1979) est une célébration exubérante de la rébellion des adolescents, injectant une certaine énergie punk dans le format des films rock’n’roll; Le réalisateur Allan Arkush a déclaré qu’il essayait de retrouver une partie du sentiment d’enthousiasme qu’il avait en tant que jeune fan des Beatles. Joey, Johnny, Dee Dee et Marky Ramone jouent tous eux-mêmes dans un film sur un étudiant appelé Riff Randell (joué avec charme par PJ Soles), qui brise l’interdiction d’assister à un concert. Le groupe punk américain Ramones se joint à la fête – menant à la phrase mémorable, “Vos parents savent-ils que vous êtes Ramones?” – tandis que les deux principales chansons de Ramones dans le film (la chanson titre et “I Want You Around” ) Ont été remixés par Phil Spector pour la version bande originale. Bien que Rock’n’Roll High School soit sorti indépendamment et ne soit jamais devenu un succès au box-office, il a récolté d’excellentes critiques et a rapidement gagné un culte.

Au fil des ans, il y a eu de nombreux biopics excellents sur la musique – y compris ceux sur Loretta Lynn, Patsy Cline, Jim Morrison, Tina Turner et Johnny Cash – et l’industrie du cinéma a continué à être un attrait pour les musiciens, y compris pour les rôles de camée. James Brown, Cab Calloway, John Lee Hooker, Aretha Franklin et Ray Charles – ce dernier aurait fait rire Dan Aykroyd et John Belushi en riant de ses blagues osées devant la caméra – exceller dans The Blues Brothers.

Une multitude de musiciens sont même apparus dans des films d’horreur (Ice-T dans Leprechaun In The Hood; Jon Bon Jovi en tant que chasseur de vampires dans Vampires: Los Muertos; Tom attend dans Dracula de Bram Stoker, entre autres) et de nombreux exemples de camées légers, de Count Basie dans Mel Brooks ’Blazing Saddles à Tom Jones chantant «Ce n’est pas inhabituel» pendant que des extraterrestres débarquent dans Mars Attacks !.

Bien que les années 50, 60 et 70 aient été l’âge d’or des films rock’n roll, chaque décennie a sa contribution au genre, notamment PrinceOscarisé Purple Rain (1984) et rappeur EminemTourne au lapin hip-hop dans 8 Mile (2002).

Si vous voulez un exemple de la façon dont les petites choses changent, regardez le film A Star Is Born. Le format reste le même, tandis que les étoiles reflètent leur époque. Dans les années 30, une version a été réalisée avec l’ancienne actrice de cinéma muet Janet Gaynor; dans les années 50 un re-make a joué Judy Garland. Dans sa troisième incarnation, dans les années 70, Barbra Streisand a pris le rôle principal. La quatrième version, sortie en 2018, mettait en vedette Stefani Joanne Angelina Germanotta, mieux connue sous le nom de Lady Gaga, et a remporté un Oscar pour la chanson «Shallow»

