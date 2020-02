Finneas applaudit contre les haineux, refusant aux parents d’avoir des liens dans l’industrie de la musique

Finneas O’Connell applaudit contre ses ennemis prétendant que lui et sa sœur, Billie Eilish, ne réussissent que grâce à leurs parents.

Maggie Baird et Patrick O’Connell sont tous deux des acteurs basés à Los Angeles et les parents du duo. Baird a auto-publié un album en 2009. Citant un article de Wikipédia listant les parents de Finneas comme “aussi des musiciens”, certains ennemis ont accusé le couple de s’être trompé le chemin des charts.

Finneas a rapidement répondu aux allégations sur Twitter avant de les supprimer. Le tweet désormais supprimé de Finneas commence: «De mon vivant, nos parents n’ont jamais pu nous soutenir financièrement. Notre père travaillait douze heures par jour, sept jours par semaine en tant que travailleur de la construction pour Mattel, et notre maman était enseignante. Nos parents nous ont donné de l’amour mais ne connaissaient personne dans l’industrie du disque. »

Pour terminer sa réfutation, Finneas a déclaré qu’il avait remboursé l’hypothèque de ses parents l’année dernière. Il a confirmé que sa sœur, Billie Eilish, leur versait les deux salaires pour partir en tournée avec eux à plein temps.

“Quiconque nous a vus en tournée en 2019 sait que notre père insiste pour balayer la scène chaque soir avant de nous produire”, a-t-il conclu.

Billie Eilish et son frère Finneas ont attiré l’attention de certains après leur ascension massive vers le succès. Eilish a balayé les Grammys 2020, remportant cinq prix au total. Ses victoires comprennent le meilleur nouvel artiste, la chanson de l’année, le disque de l’année et l’album de l’année. Eilish a détrôné Taylor Swift comme la plus jeune personne à avoir remporté le prix.

Son album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, a été enregistré dans sa maison d’enfance à LA. Finneas a confirmé une partie de l’équipement utilisé pour créer l’album dans une récente interview – totalisant moins de 3 000 $ en kit sans l’ordinateur portable.

Finneas O’Connell a également remporté le prix du producteur de l’année aux Grammys 2020 pour son travail sur l’album. «C’est un immense honneur d’obtenir un Grammy pour avoir fait des biscuits faits maison», a-t-il déclaré.