Fiona Apple discute d’un nouvel album et révèle son titre dans une vaste interview

Dans une nouvelle interview complète et étendue avec Emily Nussbaum du New Yorker, Fiona Apple a partagé les détails de son nouvel album tant attendu. Le disque s’appelle Fetch the Bolt Cutters, et il se compose de 13 chansons dont les titres incluent «Newspaper», «On I Go», «The Drumset Is Gone», «Rack of His», «Kick Me Under the Table», « Mesdames »,« Pour elle »,« Allez chercher les coupe-boulons »,« Shameka »,« Ballon lourd »et« Je veux que vous m’aimiez ».

Dans le profil, le nouvel album est décrit comme sonnant «brut» et «lourd de percussion», avec un accent sur la batterie, les chants et les cloches. Apple a composé et enregistré l’album à la maison, gérant elle-même les tâches de production. Son groupe sur le disque comprend le batteur Amy Aileen Wood, le bassiste Sebastian Steinberg et le guitariste Davíd Garza. Steinberg note qu’Apple était intéressée à enregistrer son groupe «comme un organisme au lieu d’un assemblage – quelque chose de naturel». Garza ajoute: “Cela ressemblait plus à une sculpture en construction qu’à un album en cours de réalisation.”

Le titre de l’album est une référence à l’émission policière britannique The Fall avec Gillian Anderson; la phrase est prononcée au cours d’une scène où un enquêteur chargé des crimes sexuels trouve une «porte verrouillée dans une pièce où une fille a été torturée». “Vraiment, ce dont il s’agit, ce n’est pas d’avoir peur de parler”, dit Apple à propos du titre. Selon la pièce, Apple a envisagé d’utiliser un croquis de Harvey Weinstein et de son déambulateur pour la couverture de l’album.

Le profil cite abondamment les paroles de l’album, y compris une phrase de «For Her», une chanson composée peu de temps après les audiences de Kavanaugh. Le profil révèle également une référence à Kate Bush dans les paroles de la chanson-titre: “J’ai besoin de gravir cette colline / je le ferai, je le ferai, je le ferai.”

Ailleurs dans l’article, Apple discute de ses relations avec Paul Thomas Anderson, Louis C.K. et Jonathan Ames. Elle partage également des réflexions sur son catalogue de dos («Ce n’est qu’un excellent album», dit-elle à propos de When the Pawn …) et sa chanson la moins préférée qu’elle ait écrite («Please Please Please» de 2005’s Extraordinary Machine).

